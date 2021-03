Identità Golose, 14ª edizione. In evidenza le pizzerie

Pubblicato il 18 marzo 2021 | 18:09

nche quest'anno, per la 6ª edizione consecutiva, lasi presenta online. Quella 2021, è la pubblicazione numero 14 ed è scaricabilee pubblica per tutti. In questo complicato anno per la ristorazione, i locali recensiti sono stati 828, e la quasi totalità sono italiani: a differenza delle precedenti edizioni, i curatori si sono concentrati quasi solo sulle insegne di casa nostra (ma il mezzo online aiuta: i ristoranti d’Europa e Mondo torneranno man mano che torneremo a viaggiare).Le insegne2021 sono 118 in tutto, mentre il totale delle schede italiane è di 813, 19 in più in più della precedente edizione (794): significa che, pur in un anno drammatico, il saldo traè ancora positivo, un fatto che testimonia la vitalità della cucina d’autore, nonostante tutto.Ampio spazio (e menomale visto che in molti ancora le bistrattano, Michelin in primis) alle: 96 quelle italiane presenti, quasi un ottavo delle schede complessive, una frazione che illustra ildel genere, letterale e metaforico. Oltre ai migliori luoghi della pizza, i curatori si sono preoccupati anche di censire sempre piùdi “non ristoranti”: quest’anno compaiono anche cocktail bar con piccola cucina, macellerie con cucina, micropanifici, laboratori di pasticceria.I locali che hanno al timoneo cuochi sotto id’età sono 410, praticamente la metà del totale: la “cucina giovane” è un aspetto cui la guida cerca sempre di dedicare attenzione (anche nei premi, tutti assegnati a professioniste e professionisti under 40).Nelle schede di quest’anno compaiono 2 nuovi, specchio dei tempi difficili che viviamo: 314 ristoranti su 828 si sono attrezzati con servizio di(anche se è probabile che molti cesseranno di farlo quando l’emergenza sarà terminata). Sono invece ben 474 le insegne che dispongono di tavoli all’, un’informazione che si è ritenuto importante dare ai lettori in condizioni di pandemia.Le Storie di Gola quest’anno sono anticipate da un nuovo aggettivo, “”: non sono, come sempre, suggerimenti illustri su dove a mangiare in quella determinata città d’Italia o del mondo. Sono stati selezionati invece esempi illuminanti e solidali che si sono distinti negli ultimi difficili 12 mesi.Nel dettaglio:- 16mila pacchi di cibo per le famiglie: l'impegno dei Cerea a Bergamo di Annalisa Cavaleri;- I Refettori non si fermano: nel 2020, serviti 450mila pasti di Food for Soul;- Crisi come opportunità per un paese intero di Ana Roš;- Cucine Solidali, Torino si fa in quattro per i poveri di Andrea Chiuni;- ZenAsporto, delivery virtuoso genovese di Marco Visciola. La miglior chefSolaika Marrocco, Primo, Lecce(leggi la motivazione)Michelangelo Mammoliti, La Madernassa, Guarene (Cuneo)Michele Lazzarini, St. Hubertus – San Cassiano (Bolzano)Nicola Di LenaSeta del Mandarin Oriental - MilanoAntonio BiaforaHyle – San Giovanni in Fiore (Cosenza)Marta PassaseoL’Imbuto, LuccaJacopo TosiLangosteria, MilanoFabrizio PicanoPer Me - Giulio Terrinoni - RomaMauro Buffo con Antonio, Simonetta e Filippo Gioco12 Apostoli - VeronaFrancesco PompettiImpastatori Pompetti - Roseto degli Abruzzi (Teramo)Ilaria Puddu e Stefano Saturnino con Nanni ArbelliniCrocca, Giolina, Marghe, Pizzium – Milano e oltreErba Brusca - MilanoRetrobottega - RomaMezza Pagnotta - Ruvo di Puglia (Bari)Luca AbbadirMadonnina del Pescatore – Senigallia (Ancona)Maurizio, Sandro, Amedeo e Michele ServaTrota – Rivodutri (Rieti)Leila SalimbeniPassione Gourmet