I Cento di Torino 2023, Condividere e Del Cambio al vertice

Arrivata in libreria la guida I Cento di Torino 2023 dedicata ai ristoranti ed alle piole di Torino a cura di Stefano Cavallito, Alessandro La Macchia e Luca Iaccarino edita da Edt Cento recensioni suddivise tra 50 top, ovvero i luoghi per le grandi occasioni, e 50 pop, ovvero piole, ristorantini e bistrot, insomma quelli dove si spende mediamente meno di 35 euro. 25 le novità di cui 9 Top e 16 Pop e precisamente:

Per i locali top: Azotea, Bar Cavour Del Cambio, Connubio Ristorante, La Ferramenta del Gusto Emilinao, Miyabi, Ristorante Caciucco, Ristorante Fiorfood by La Credenza, Ristorante Larossa, Trattoria Secondo Me - Spazio Muov’.

Per i locali pop: Almondo Trattoria, Andirivieni Osteria, Caffè dell’Orologio, Donburi House, Fiorfood Bistrot, Giù da Guido, Grande Muraglia, Magazzini Oz, Mei Shi Mei Ke 3, Osteria Trattoria del Falabràch, Patria - Cevicheria Street Food, Recina Focaccia e Cucina, Ristò Civassa, Tiffany Bistrot di Mare, Trattoria da Cinzia, Trattoria I Valenza.

Del Cambio e Condividere al top

Ex aequo al vertice

Novità di questa edizione per la classifica dei 50 migliori ristoranti di Torino è il primo posto ex aequo di Convidere con lo chef Federico Zanasi e Del Cambio con lo chef Matteo Baronetto. Pari merito anche in 50esima posizione La Pista con lo chef Fabrizio Tesse e il Ristorante Carignano con lo chef Davide Scabin assegnata esclusivamente perché entrambi si sono insediati da poco nei rispettivi ristoranti.

Come ogni anno vengono assegnati dei riconoscimenti a coloro che si sono particolarmente distinti nel lavoro in cucina e sala.