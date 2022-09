Tre Bicchieri, i 16 migliori vini della Sardegna

Continuano le anticipazioni dei premiati delle batterie di assaggio per la guida Vini d'Italia 2023 del Gambero Rosso. Ecco i migliori vini della Sardegna che con 16 Tre Bicchieri segna un numero record per la Regione e, se lo rapportiamo ai vini inviati per le degustazioni, pone l'isola tra le migliori regioni d'Italia. Ma non solo. «La qualità del vino, al netto delle annate, cresce di vendemmia in vendemmia – commenta il Gambero Rosso ed è opportuno considerare i Due Bicchieri e ancor di più i Due Bicchieri Rossi, dei veri e propri riconoscimenti. In quest'ottica la Sardegna propone una gamma di vini di assoluto livello, dove per qualità non intendiamo solo equilibrio gustativo o complessità olfattiva, ma autenticità, aderenza al territorio, rispetto delle varietà. L'altro aspetto da sottolineare è la crescita di tutti i territori che la compongono».

Da Nord a Sud non c'è area non valorizzata a dovere



Tre Bicchieri Sardegna: la forza dei territori

«Da Nord a Sud non c'è area non valorizzata a dovere, a partire dalla Gallura (subregione ideale per i bianchi, ma capace di offrire anche rossi strepitosi), passando per l'Algherese e - più a sud - l'Oristanese ed ancora per Barbagia e Ogliastra (all'interno delle quali troviamo anche dei micro-territori con le loro peculiarità come Mamoiada, Oliena, Orgosolo o Jerzu), fino ad arrivare alla provincia di Cagliari. Proprio per questo non ci stancheremo mai di ripetere che la Sardegna, per valorizzare le caratteristiche delle singole zone abbia bisogno di una vera e propria zonazione che sappia aggiornare con opportune modifiche le Denominazioni, ferme ai tempi della loro creazione e che vedono i principali e prestigiosi vitigni associati unicamente alle grandi e dispersive Doc regionali».



«Tornando ai premi ci piace mettere in evidenza alcune novità ed altrettante conferme che a nostro avviso sono esemplari per far capire la strada che dovrebbero seguire alcuni grandi territori del vino sardo: Sa Raja, giovanissima realtà, ci presenta un Gallura di grande carattere e vero figlio del terroir granitico del Nord Est; il Cannonau non ha rivali se gioca le sue carte su finezza e bevibilità, senza perdere, anche qui, le tipicità della zona, come dimostrano i rossi di Mamoiada, l'Ora Grande de La Contralta (sempre in Gallura) o la Riserva di Antonella Corda a Serdiana. Ad essa si aggiungono le altre aziende di Serdiana che tutte insieme fanno poker di Tre Bicchieri. Grande conferma poi per il Sobi di Bentu Luna a Neoneli e bella novità nel Mandrolisai con Fradiles. Su Entu, infine, valorizza la Marmilla e la storica Sella & Mosca dimostra col Torbato che alcuni bianchi possono invecchiare molto bene».



Tre Bicchieri 2023: i migliori vini della Sardegna

Alghero Torbato Catore 2020 Tenute Sella & Mosca

Cannonau di Sardegna Barrosu Franzisca Ris. 2019 Giovanni Montisci

Cannonau di Sardegna Cl. Dule 2019 Giuseppe Gabbas

Cannonau di Sardegna L'Ora Grande 2020 La Contralta

Cannonau di Sardegna Mamuthone 2020 Giuseppe Sedilesu

Cannonau di Sardegna Ris. 2019 Antonella Corda

Carignano del Sulcis Sup. Terre Brune 2018 Cantina Santadi

Mandrolisai Fradiles 2020 Fradiles

Sobi 2020 Bentu Luna

Stellato Vermentino 2021 Pala

Su' Nico Bovale 2020 Su'entu

Turriga 2018 Argiolas

Vermentino di Gallura Petrizza 2021 Masone Mannu

Vermentino di Gallura Sup. Kramori 2021 Saraja

Vermentino di Gallura Sup. Sciala 2021 Surrau

Vermentino di Sardegna Camminera 2020 Audarya