È disponibile il numero estivo della rivista ufficiale del tartufo italiano nel mondo

In questo nuovo numero, della rivista dell'Accademia del Tartufo nel mondo, vogliamo approfondire l'importante tema dell'internazionalizzazione, esplorando la storia e i valori legati al tartufo. Ci proponiamo di raccontare con uno stile elegante e basato su solide basi scientifiche il meraviglioso mondo del tartufo.

Iniziamo con approfondimenti e inchieste che ci permetteranno di presentare il pianeta tartufo in modo dettagliato e coinvolgente. Parleremo dell'aestivum, il tuber di riferimento, in grado di offrire esperienze culinarie di grande classe sia nei piatti a base di pesce che di carne.

Abbiamo dedicato questo numero a un mix brioso e affascinante di reportage, con incursioni negli Stati Uniti, in particolare a New York, e in Francia, con un'attenzione particolare al Périgord.

Partendo dall'editoriale del Direttore, affrontiamo i temi scottanti del momento e passiamo poi alle rubriche tematiche e agli speciali dei nostri corrispondenti. Ovviamente, mettiamo in primo piano la grande ristorazione italiana legata al tartufo.

Un filo conduttore sottile lega sempre la cucina al tartufo, accompagnando la narrazione della bellezza in un gesto d'amore che si perpetua ad ogni occasione.

