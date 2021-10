Pizzerie d'Italia 2022, Campania la regione più premiata dalla guida

Dopo l'anno zero della pandemia torna la guida Pizzerie d'Italia 2022 del Gambero Rosso. Un'edizione che racconta la "nuova normalità" di un settore che ha dato prova di grande vitalità e resilienza di fronte alla crisi. Il "tempo libero" obbligato dalla pandemia, infatti, ha portato molti pizzaioli a studiare, migliorare e diversificare la proposta gastronomica. Non soprende, quindi, che sulle 680 pizzerie analizzate dagli esperti della testata ci sia chi propone la pizza in teglia, al padellino, al vapore, alla pale e via discorrendo. La migliore? Per la classifica dei Tre Spicchi in testa si posizionano, a pari merito con 96 punti, Pepe in Grani di Caiazzo (Ce) e I Tigli di San Bonifacio (Vr). Per la classifica delle Tre Rotelle, invece, a spuntarla è Pizzarium di Roma. Per non parlare poi delle pizzerie che si sono aggiudicate i premi speciali.

Pizzerie d'Italia ha recensito 680 pizzerie in tutto il Paese

Dati e curioristà: Campania regione più presente

Prima di addentrarci nella lista Pizzerie d'Italia 2022, vale la pena segnalare alcune curiosità: sono stati 60 i nuovi ingressi in classifica rispetto a quella stilata precedentemente (con un'appendice dedicata anche alle migliori pizzerie nel mondo), 6 gli ingressi nella vetta della classifica premiati con i Tre Spicchi e uno premiato con le Tre Rotelle. In totale, 9 i premi speciali. A livello di presenza territoriale, la Campania è al vertice con 19 locali premiati, seguita dalla Toscana con 16, Lazio con 14; Piemonte con 7; Veneto con 6; Lombardia e Sicilia con 5; Abruzzo e Sardegna con 3; Emilia-Romagna con 2; Liguria, Basilicata, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e Puglia con 1.

«Maestri dell'impasto nuovi ambasciatori dell'eccellenza gastronomica»

«L’Unesco ha definito la pizza patrimonio immateriale dell’umanità - ha dichiarato Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso - L’arte della pizza è un’arte tutta italiana che il Gambero Rosso da anni, attraverso la guida, accompagna nella crescita e nella promozione. I maestri dell’impasto sono i nuovi portavoce dei prodotti d’eccellenza del nostro Paese ed è questo il motivo che ci ha spinto a coinvolgerli nel Comitato Scientifico organizzato dalla Fondazione Gambero Rosso senza scopo di lucro, per contribuire alla focalizzazione e allo sviluppo dei corsi di Gambero Rosso Academy e di Gambero Rosso University».

La classifica dei Tre Spicchi

La classifica principale della guida Pizzerie d'Italia 2022 è quella che assegna il riconoscimento dei Tre Spicchi (con * i nuovi ingressi, ndr) per quei locali che propongono la pizza classica o napoletana.

96 punti

Pepe in Grani - CAIAZZO (CE)

I Tigli - SAN BONIFACIO (VR)

95 punti

La Filiale a L’Albereta - ERBUSCO (BS)

I Masanielli - CASERTA

Renato Bosco Pizzeria - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

94 punti

Gusto Divino - SALUZZO (CN)

La Notizia - NAPOLI

Sestogusto - TORINO

93 punti

50 Kalò - NAPOLI

Apogeo Giovannini - PIETRASANTA (LU)

Francesco & Salvatore Salvo - NAPOLI

La Notizia - NAPOLI

Oliva da Concettina ai Tre Santi - NAPOLI

Pizzeria Salvo - SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

Seu Pizza Illuminati - ROMA

92 punti

Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti - SERAVEZZA (LU)

Da Clara - VENETICO (ME)

La Contrada - AVERSA (CE)

Le Follie di Romualdo - FIRENZE

Framento - CAGLIARI

Gusto Madre - ALBA (CN)

Montegrigna - Tric Trac - LEGNANO (MI)

Officine del Cibo - SARZANA (SP)

La Pergola - RADICONDOLI (SI)

Piano B - SIRACUSA

Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni - SAN MAURO TORINESE (TO)

Sforno - ROMA

Sirani - BAGNOLO MELLA (BS)

Sorbillo - NAPOLI

La Ventola - ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

91 punti

400 Gradi - LECCE

Casale Rufini - GALLICANO NEL LAZIO (RM)

Chicco - COLLE DI VAL D’ELSA (SI)

Crosta - MILANO

La Divina Pizza - FIRENZE

Da Ezio - ALANO DI PIAVE (BL)

Al Fresco - FIRENZE

In Fucina - ROMA

La Gatta Mangiona - ROMA

Gigi Pipa - ESTE (PD)

Giotto - FIRENZE

Libery - TORINO

Enosteria Lipen - TRIUGGIO (MB)

Mamma Rosa - ORTEZZANO (FM)

Mediterraneo - PORDENONE

L’Orso - MESSINA

Proloco DOL Centocelle - ROMA

Re | Mi - SASSARI

Giovanni Santarpia - FIRENZE

‘O Scugnizzo - AREZZO

Lo Spela - GREVE IN CHIANTI (FI)

Il Vecchio e il Mare - FIRENZE

90 punti

10 Diego Vitagliano - NAPOLI

10 Diego Vitagliano - POZZUOLI (NA)

180g Pizzeria Romana - ROMA

Da Attilio alla Pignasecca - NAPOLI

Berberè | CASTEL MAGGIORE (BO)

BOB Alchimia a Spicchi - MONTEPAONE (CZ)*

Pizzeria Bosco - TEMPIO PAUSANIA

La Braciera - PALERMO

Agriristorante Il Casaletto - VITERBO

Disapore La Pietra - CECINA (LI)

Era Ora - PALMA CAMPANIA (NA)

Fandango - POTENZA

Giangi Pizza e Ricerca - ARIELLI (CH)

Grigoris - MESTRE (VE)

Le Grotticelle - CAGGIANO (SA)

Guglielmo Vuolo Verona - VERONA

Impastatori Pompetti - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Largo 9 - FIRENZE*

Mater - FIANO ROMANO (RM)

Le Parùle - ERCOLANO (NA)*

Perbacco - LA MORRA (CN)

Piccola Piedigrotta - REGGIO EMILIA

Proloco Pinciano - ROMA

Pupillo Pura Pizza - FROSINONE+

Qvinto - ROMA*

Sbanco - ROMA

La Sorgente - GUARDIAGRELE (CH)

Starita - NAPOLI

Tonda - ROMA

Verace Elettrica - MILAZZO (ME)*

Villa Giovanna - OTTAVIANO (NA)

Casa Vitiello - CASERTA

Vola Bontà Per Tutti - CASTINO (CN)

ZenZero Osteria della Pizza - PISA

Con 96 punti, Pepe in Grani e I Tigli conquistano la vetta della classifica dei Tre Spicchi

La classifica delle Tre Rotelle

L'altra classifica di merito riguarda il riconoscimento delle Tre Rotelle assegnato ai migliori locali che offrono pizza al taglio (con * i nuovi ingressi, ndr).

95 punti

Pizzarium - ROMA

94 punti

Saporè Pizza Bakery - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

92 punti

Panificio Bonci - ROMA

Masardona - NAPOLI

Oliva Pizzamore - ACRI (CS)

90 punti

Forno Brisa - BOLOGNA

Lievito Pizza, Pane - ROMA

Menchetti - AREZZO

Pizzeria Sancho - FIUMICINO (RM)

Tellia - TORINO*

La migliore pizza al taglio si mangia da Pizzarium a Roma

I premi speciali

Chiudiamo l'elenco dei riconoscimenti con i vincitori dei premi speciali assegnati dalla guida Pizzerie d'Italia 2022.

I Maestri dell'impasto

Antonio Pappalardo di Inedito - BRESCIA e La Cascina dei Sapori - Rezzato (BS)

Diego Vitagliano di 10 Diego Vitagliano - POZZUOLI (NA) IEGO VITAGLIANO

Pizzaiolo emergente

Concetto Fiorentino di Era Ora Ortigia - SIRACUSA

Ricerca e innovazione

Officine del Cibo - SARZANA (SP)

Pizze dell'anno

Pizza a Degustazione: Petto d’Anatra de Lo Spela - GREVE IN CHIANTI (FI)

Pizza all’Italiana: Tonno subito de Al4 - RONCADE (TV)

Pizza Napoletana: Summer Light de La Contrada - AVERSA (CE)

Pizza a Taglio: Pizza con friggitelli di Lievito Pizza, Pane - ROMA

Pizza Dolce: Assoluto di pesca di Seu Pizza Illuminati - ROMA

Pizza e territorio

Prelibato - ROMA

La migliore proposta di bere miscelato

Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti - SERAVEZZA (LU)

Il miglior servizio di sala

Archestrato di Gela - PALERMO

La migliore carta delle bevande

Piccola Piedigrotta - REGGIO EMILIA

La migliore carta dei dolci

I Masanielli - CASERTA