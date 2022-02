“Ristoranti che passione”: l'edizione 2022 della guida su Veneto, Brescia e Trieste

Pur di mangiare un buon piatto, molti golosi e non, sono disposti a percorrere da 50 a 80 chilometri per raggiungere il locale desiderato. È uno dei dati più curiosi e interessanti emersi durante la presentazione dell'edizione 2022 di ''Ristoranti che passione'', la guida che prende in esame il Veneto e le province di Brescia e Trieste. Sono 160 i locali selezionati da esperti del settore e giornalisti che, secondo il promotore ed editore Riccardo Penzo: «Ci mettono il cuore».

Qualità e... sconti

Qualità ma anche risparmio nella quattordicesima edizione di "Ristoranti che passione", disponibile sia come ebook sia cartacea (un tomo di ben 224 pagine). Il circuito permette di far risparmiare agli oltre 8000 iscritti, grazie ad offerte promozionali, fino al 50% a coppia. Basta consultare la guida o cercare i locali ''vicini''. Con la Card si passa dall'osteria tradizionale agli stellati, senza dimenticare anche le nuove tendenze orientali e i vegani.

Il nuovo ingresso de "La Sosta"

A Brescia, nella suggestiva location del ristorante ''Atena'' di via Codignole, guidato con mano sapiente dal vulcanico Feto Alisani, è stato premiato il nuovo ingresso: il ristorante "La Sosta" di Aldo Mazzoleni. Locale storico incoronato per la sua proposta gastronomica e la qualità, grazie a piatti legati alla più genuina tradizione del territorio.

Un momento della presentazione di Ristoranti che passione 2022

Diversi target e una nuova app

«La guida - ha rimarcato Penzo - si rivolge ai vari target. Non sono le nuove generazioni a non comprare le guide, sono queste ultime che devono essere in grado di interloquire nei metodi e nelle tematiche a loro più confacenti. Il mio è pure un omaggio al mondo della ristorazione che in questi due anni di pandemia ha sofferto moltissimo. Investire in tecnologia è sempre più importante per finire nelle tasche delle persone. Si vuole tutto comodo e così abbiamo realizzato una nuovissima app di terza generazione. Un modo per avvicinare alla ristorazione tanti appassionati di gastronomia».

Il Veneto guida il gruppo

È in Veneto che sono stati selezionati il maggior numero di ristoranti "che ci mettono il cuore". Nel Bresciano sono 16 i ristoranti al top, fra i quali proprio "Atena". «Abbiamo superato tempi durissimi - ha ricordato Alisani - ma abbiamo resistito. Faccio una cucina gourmet, ma il nostro desiderio è quello di offrire alla gente qualcosa di semplicemente buono e indimenticabile».