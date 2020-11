Sparkle 2021, 87 vini al top: Lombardia regione più premiata

Pubblicato il 27 novembre 2020 | 15:08

Piemonte Alta Langa Riserva Cuvée Aurora 100 mesi Pas Dosé 2010 Banfi Alta Langa Cuvée Valentina Nature 2016 Bel Colle Alta Langa Pas Dosé Brut Nature 2013 Giulio Cocchi Alta Langa Rösa Brut 2016 Giulio Cocchi Alta Langa Riserva Zero Pas Dosé 2014 Enrico Serafino Alta Langa Riserva Cuvée 60 Mesi Brut 2011 Gancia Alta Langa Riserva Cuvée 120 Mesi Brut 2008 Gancia Alta Langa Matteo Giribaldi Brut 2016 Mario Giribaldi Soldati La Scolca D’Antan Rosé Brut 2008 La Scolca Caluso Cuvée Tradizione 1968 Brut 2013 Orsolani Lombardia Franciacorta Essence Satèn Antica Fratta Franciacorta Naturae Edizione 2016 Barone Pizzini Franciacorta Riserva Vittorio Moretti Extra Brut 2013 Bellavista Franciacorta Riserva Palazzo Lana Extreme Extra Brut 2009 Guido Berlucchi Franciacorta Riserva Cuvée Annamaria Clementi Dosage Zéro 2010 Ca’ del Bosco Franciacorta Riserva Cuvée Annamaria Clementi Rosé Extra Brut 2010 Ca’ del Bosco Franciacorta Riserva Vintage Collection Dosage Zéro Noir 2011 Ca’ del Bosco Franciacorta Cuvée Monogram Zero 2016 Castel Faglia Franciacorta Riserva Lucrezia Etichetta Nera Extra Brut 2008 Castello Bonomi Franciacorta Eronero Brut 2012 Ferghettina Franciacorta Extra Brut 2014 Ferghettina Franciacorta Riserva Casa delle Colonne Brut 2013 Fratelli Berlucchi Franciacorta Mariadri Extra Brut 2012 I Barisèi Franciacorta Zero La Fiorita Franciacorta Secolo Novo Brut 2012 Le Marchesine Franciacorta Riserva Døm Dosaggio Zero 2012 Mirabella Franciacorta Riserva QZero Dosaggio Zero 2013 Quadra Franciacorta Museum Release Extra Brut 2009 Ricci Curbastro Franciacorta Dosaggio Zero 2015 Santus Franciacorta Riserva Lorenzo Ambrosini Extra Brut 2010 Tenuta Ambrosini Franciacorta Comarì del Salem Extra Brut 2013 Uberti Franciacorta Magnificentia Satèn 2016 Uberti Franciacorta Quinque Extra Brut Uberti Franciacorta Diamant Pas Dosé 2015 Villa Franciacorta Franciacorta Riserva Selezione Brut 2011 Villa Franciacorta Lugana Brut Nature 2012 Perla del Garda Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Tre Gran Lustry D.T. Extra Brut 2004 Marchesi di Montalto Farfalla Noir Collection Pinot Noir Extra Brut Ballabio Fusion Brut Fratelli Giorgi Nature Monsupello Pinot Nero Brut Rossetti & Scrivani Trentino Trento Riserva Cuvée dell’Abate Brut 2009 Abate Nero Trento Riserva Graal Brut 2013 Altemasi Trento Riserva Brut 2015 Bellaveder Trento Riserva Aquila Reale Brut 2010 Cesarini Sforza Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Extra Brut 2009 Ferrari Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Rosé Extra Brut 2008 Ferrari Trento Riserva Lunelli Extra Brut 2012 Ferrari Trento Riserva Perlé Nero Extra Brut 2012 Ferrari Trento Riserva del Fondatore 976 Brut 2009 Letrari Trento Riserva Dosaggio Zero 2014 Letrari Trento Riserva Madame Martis Brut 2010 Maso Martis Trento Rosé Extra Brut 2016 Maso Martis Trento Brut Nature 2014 Moser Trento Riserva Erminia Segalla Extra Brut 2011 Pisoni Trento Riserva Alpe Regis Pas Dosé 2014 Rotari Trento Riserva Flavio Brut 2012 Rotari Alto Adige Alto Adige Talento Cuvée Marianna Extra Brut Arunda Alto Adige 600 Blanc de Blancs Pas Dosé 2014 Cantina Kurtatsch Alto Adige Riserva 1919 Extra Brut 2014 Kettmeir Alto Adige Riserva Comitissa Pas Dosé 2016 Lorenz Martini Veneto Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Vigneto Giardino Asciutto 2019 Adami Valdobbiadene Rive di Farra di Soligo Col Credas Extra Brut 2019 Adami Valdobbiadene Cartizze Dry 2019 Andreola Valdobbiadene Rive di Soligo Mas de Fer Extra Dry 2019 Andreola Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry 2019 BiancaVigna Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Collalto Extra Dry 2019 Borgoluce Valdobbiadene Prosecco Superiore Ius Naturae Brut 2019 Bortolomiol Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2019 Col Vetoraz Valdobbiadene Suprème Dry 2019 Le Bertole Conegliano Valdobbiadene 20.10 Brut 2019 Le Manzane Valdobbiadene Prosecco Superiore Ruio Brut 2019 Malibràn Valdobbiadene Prosecco Superiore Giustino B. Extra Dry 2019 Ruggeri Valdobbiadene Prosecco Superiore Particella 68 Brut Sorelle Bronca Valdobbiadene Prosecco Superiore Uvaggio Storico Dry Val d’Oca Valdobbiadene Cuvée di Boj Brut Valdo Valdobbiadene Superiore di Cartizze La Rivetta Brut 2019 Villa Sandi Lessini Durello Riserva Cuvée Augusto Dosaggio Zero 2013 Dal Cero Opere Riserva Brut 2013 Villa Sandi Friuli Venezia Giulia Talento Dialogo di Cantalfieri Blanc de Noir Brut 2016 Cantarutti Alfieri Umbria Collezione Riesling Brut 2007 La Palazzola-Grilli Lazio Aladoro Brut Vigne del Patrimonio Abruzzo Brut Marramiero Rosé Brut Marramiero Puglia Daunia Bombino Bianco RN Brut 2016 d’Araprì Gran Cuvée XXI secolo Brut 2014 d’Araprì La Dama Forestiera Nature 2015 d’Araprì

ono 87 le “5 sfere” (massimo grado di eccellenza) della 19ª edizione della, vademecum, in versione sia cartacea che web, dei. Lo scorso anno le “5 sfere” avevano invece raggiunto quota 70. Una 19ª edizione dunque assai ricca, che racconta benprovenienti dal Nord al Sud della Penisola, un vero e proprio viaggio tra il meglio della produzione spumantistica nazionale. Tra i territori più rappresentati, al primo posto, con 31 “5 sfere”, la; in seconda piazza, a quota 18, il; con 16, in terza posizione, il. Ai piedi del podio il Piemonte (10); segue l’Alto Adige (4); poi la Puglia (3) e l’Abruzzo (2); infine Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio, con una etichetta premiata a testa. È presente, inoltre, in guida l’interessante sezione “Vintage”, dedicata agli assaggi di bottiglie conservate per qualche anno in cantina, all’interno della quale non mancano grandi sorprese.«A dettare l’andatura - commenta, direttore di Cucina & Vini - sono le denominazioni storiche della spumantistica,. Non mancano però, come al solito, esempi virtuosi e piacevoli novità in territori che non vantano tradizioni produttive solide. Penso ad esempio al, regione premiata per la prima volta. Ma la bella notizia è che le degustazioni confermano una crescita costante della qualità media su tutto il territorio nazionale».L’elenco completo delle, in ordine di regione, denominazione e azienda:È prevista per giovedì 3 dicembre 2020 la partenza di, la maratona online dedicata ai migliori spumanti secchi d’Italia, in programma sui canali web e social di Cucina & Vini per tutto il mese di dicembre e i primi giorni di gennaio 2021, fino al termine delle festività natalizie. Sparkle Month sostituisce, causa emergenza sanitaria, il tradizionale e atteso appuntamento, divenuto dopo 12 edizioni un punto di riferimento essenziale per il mondo della spumantistica italiana, imperdibile tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati. Un evento che, anno dopo anno, ha raccontato l’altissimo livello raggiunto dalla«La situazione critica che ancora incombe sul Paese - sottolinea D’Agostino - non ci permette di organizzare Sparkle Day nella sua forma consueta. Nonostante tutto desideriamo sostenere con convinzione il mondo Sparkle italiano, continuando a svolgere la funzione di trait d’union tra pubblico e produttori e quest’anno lo faremo con un impegno ancora maggiore. Utilizzeremo i nostri canali web garantendo, per oltre un mese, un flusso costante di informazioni, cercando in questo modo di mantenere sempre alta l’attenzione sulle».Il via di Sparkle Month coinciderà con l’uscita della. Grande attesa, come sempre, per conoscere le ambitissime “”, ovvero le etichette da non perdere, quelle in grado di raggiungere il top della valutazione; sarannocon diverse conferme, rispetto alle passate edizioni, ma anche con interessanti novità che testimoniano della vivacità del comparto.A partire dal 3 dicembre verrà pubblicata online una scheda su ogni azienda presente in guida, e ci saranno video in cui saranno gli stessi produttori a presentare la propria realtà, la filosofia e le etichette. Ogni vino degustato dalla redazione di Cucina & Vini verrà raccontato ai lettori, accompagnato dal piatto pensato in abbinamento e non mancheranno delle ricette, descritte in dettaglio, pensate per il matching con le bollicine. Saranno evidenziati ovviamente i contatti delle aziende e, cosa più importante, molte etichette saranno corredate da un link che reindirizzerà all’e-shop aziendale, quando presente, per consentire l’acquisto immediato della stessa, fruendo di uno sconto.«Ci auguriamo davvero - conclude D’Agostino - che il tutto possa essere di supporto al mondo che raccontiamo da venti anni. Anche un contributo come il nostro può essere importante per aziende che sono costrette a fare a meno (in tutto o in parte) del grande lavoro svolto dalle enoteche e dalla ristorazione. Per di più in un periodo dell’anno, quello delle festività natalizie, che rappresenta solitamente per molti il momento commercialmente più importante. Allo stesso tempo cerchiamo di offrire ai lettori e ai consumatori informazioni extra, storie e, perché no, spunti per scegliere il prodotto più adatto ai propri gusti».