Passione, impegno e... consigli. La ricetta di Cristini per realizzarsi

Pubblicato il 07 gennaio 2021 | 16:08

Giuseppe Cristini

Passione e impegno per realizzare un sogno

iovedì 17 dicembre 2020 alle ore 17 si svolgerà in diretta streaming sulle pagine Facebook(canale 16 - Marche) la presentazione del libro “Uno su mille…..come farcela da soli. Le 100 regole per arrivare al successo” di Giuseppe Cristini.Giornalista marchigiano, narratore dele della bellezza, sommelier, presidente dell’Accademia italiana del tartufo nel mondo, Cristini racconta se stesso con l’obiettivo di aiutare gli altri a seguire un percorso che li porti ale alla serenità. “Uno su mille…come farcela da soli. Le 100 regole per arrivare al successo” interroga chiunque voglia essere artefice del proprio, ponendo domande che in questo momento non ammettono ambiguità e indecisioni: “Vuoi avere successo e sentirti libero? La marchigianità come tratto identificativo di un territorio e modus essendi può rappresentare un’autentica opportunità per raggiungere i tuoi obiettivi?”. Cone 100 consigli pratici, Cristini afferma che ogni sogno può essere realizzato.Ogni successo nasce dalla profondadi sè e del proprio ambiente. La marchigianità, in tal senso, è tratto distintivo che permea l’uomo e l’ambiente, in uno scambio osmotico di bellezza e generosità che crea l’intuizione e la sua evoluzione in. Un uomo attento, educato alla percezione sensoriale può trarne straordinari benefici.Percorrere i tre itinerari paesaggistici edproposti diviene viatico di sviluppo dell’essere, comprensione della sua complessità, momento di sospensione e ispirazione; una catarsi di liberazione dalla contingenza e i propri condizionamenti. Si assiste così alla nascita di un, abbondante, generoso, generatore di infinite opportunità da cogliere, comprendere e organizzare. Istruiti da chi ce l’ha fatta, i consigli, vissuti e fatti propri, divengono un galateo di vita che va oltre l’idea manualistica del libro, assurgendo a fiduciosa consapevolezza delle proprie capacità. Qui, il sogno realizzato da Cristini, l’Accademia italiana del tartufo, assume un significato tangibile che certifica l’efficacia del messaggio dove si innesta “”, patrimonio di madre Terra, pepita raffinatissima, sentinella di ogni terreno, metafora vivente dell’intima ricerca dell’Uomo verso la Perfezione.Non solo un manuale, dunque, ma un lascito morale che Cristini affida alle sue appassionate parole:Un libro perche amano, per studenti, imprenditori,, per chi cerca una chiave di volta in questo periodo pandemico, una riflessione trasformatrice, un inno alla gioia di fare e superare le difficoltà, un libro per un Natale di riscatto, la promessa che si può creare se stessi e una rete di relazioni che ha come unica possibile determinazione finale solo il successo.Questo il link per acquistare una copia su Amazon. www.amazon.it/Uno-mille-come-farcela-soli/dp/B08QZX5WDC