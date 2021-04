Tutti artisti con [Food Photography]: l'arte di (de)scrivere con la luce

Pubblicato il 20 aprile 2021 | 17:14

Food Photography, l'utile manuale di Mattia Lorenzetti e Guido Prosperi

Aceto balsamico

Fotografare in viaggio e a tavola

Guido Prosperi e Mattia Lorenzetti

Gelati

arà in libreria dal, ma è bene non perdersi la presentazione in diretta con gli autori. Lo stesso giorno, alle 18.00, sulla pagina Facebook di Apogeo (editrice del Gruppo Feltrinelli),, più gli scatti in corso d’opera. Una vera e propria corposa guida che spiega, passo passo, come comporre l’immagine, scattare e pubblicare per raccontare il cibo.«Il food e gli chef oggi sono al centro della scena mediatica - spiegano - Siamo appassionati die abbiamo voluto mettere a disposizione gli strumenti per varcare con consapevolezza questa frontiera.».Il manuale parte dalla scelta dell'attrezzatura più adatta e dalleche consentono di valorizzare al meglio il soggetto, oltre ai modi per giocare con il colore e i trucchi per ottenere foto ancora più d'impatto ed efficaci. Dopo aver appreso come affrontare la fase di postproduzione sia da desktop che da mobile, è infine il momento di pubblicare e condividere le immagini, senza dimenticare di mostrare al pubblico il lato più emozionale del cibo raccontando la storia dietro a ogni piatto.Mattia Lorenzetti (food&travel writer) e Guido Prosperi (fotografo) hanno dedicato una sezione del libro anche alle foto scattate con il cellulare durante i viaggi e di fronte a un piatto, visto che i telefoni, ormai, fanno parte della mise en place. Una consuetudine. Tanto vale farle bene e postarle in modo corretto. «Una fotografia di food - sottolineano - è unica, perché esprime la sensibilità dell’autore e ognuno ha il suo stile. Però. Il fine è dar vita a una suggestione che crei l’acquolina in bocca. Per questo bisogna padroneggiare una tecnica che sappia miscelare realtà e fantasia. In buona sostanza, la foto è bugiarda». Una visione concreta e professionale.Più in generale, per rendere al meglio le peculiarità di una ricetta,. Quello è il momento della verità.Nel 2019 Mattia e Guido hanno creato, il blog che dà espressione alle loro passioni.Per informazioni: www.charmen.it