Una guida per l'enoturismo firmata da DoctorWine

esiderio di, voglia di aria aperta, di, dibucolica. Dopo un anno e oltre di chiusure, di pandemia, finalmente si stanno, ma ancora la prudenza di evitare zone affollate, troppe persone, animerà la vacanza di molta gente che vorrà passare alcuni giorni nella tranquillità, coccolati in casolari di fascino, in strutture attrezzate dove si mangia bene e si beve meglio. Cosa c’è allora di più desiderabile cheInsomma il. Ma dove andare? Quale struttura scegliere? Ci sarà la piscina? Una Spa e un centro benessere? Magari delle lezioni pratiche di cucina? Si adatterà al budget economico che abbiamo a disposizione?A queste e ad altre domande risponde: “Mangiare e Dormire tra i Vigneti by DoctorWine”.uno dei più noti giornalisti enogastronomici, una pluriennale esperienza di critico dei vini,, già direttore del relativo magazine, un elenco quasi infinito di prestigiosa professionalità, tra gli ultimi riconoscimenti è. Quindi un giornalista che ha trascorso un’intera vita con Bacco, visitando un’infinità di aziende, alcune addirittura strutturate come agriturismo, altre veri relais di campagna, qualcuna con ristoranti di grido e strutture che non hanno nulla da invidiare a dei piccoli hotel di lusso.degne e capaci di ospitare nel migliore dei modi. Cernilli: «Abbiamo realizzato un libro, che avremmo voluto trovare, una, fatta di visite, assaggi, scoperta di territori e di persone sorridenti e disponibili, i viticoltori che diventano osti e locandieri»., per ogni azienda con una grafica chiara ed efficace sono indicati: numero di camere, prezzo medio, periodo di apertura, lingue parlate, metodi di pagamento accettati, servizi offerti, ubicazione, contatti oltre ad una breve descrizione dell’azienda nel suo complesso e qualche piccola foto, insomma tutto quanto può servire al turista per compiere la sua scelta o per orientarlo.. Una guida che l’autore definisce, ed è vero, Maneggevole, Pratica, Garantita dalla conoscenza diretta negli anni. Un libretto che non può mancare nello scaffale, meglio nella tasca, di un amante del vino e di un epicureo.