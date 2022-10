Davide Oldani: sessanta ricette per la lotta al cancro

Presentato alla Coop di Milano via Arona il libro di Davide Oldani “Insieme – Salute e stagioni”, sessanta ricette per supportare le attività dello Ieo-Istituto europeo di Oncologia fondato da Umberto Veronesi. Un progetto che vede in partnership Coop e Ieo, con il coinvolgimento di Oldani che ha lavorato a titolo gratuito. Tutti i proventi derivanti dalla vendita del volume (10,00 euro), che viene distribuito attraverso la catena di supermercati, vengono devoluti allo Ieo per supportare la cura e la ricerca oncologica. Con Davide Oldani, presenti Mauro Melis, amministratore delegato Ieo, Paolo Veronesi, direttore del Programma Senologia Ieo e Alfredo de Bellis, vicepresidente Coop Lombardia.

Davide Oldani

Le priorità del cuoco

Questo volume – ha spiegato Oldani – nasce da un’idea nota: fare qualcosa per tutti noi. Il cuoco deve nutrire in modo corretto con cibo buono, gustoso e in salute. Il nostro impegno è quello di adeguarci al cambiamento delle stagioni. Mangiare bene significa anche vivere bene. Sono per una cucina etica e sostenibile, accessibile a tutti e con un occhio all’ambiente: la stagionalità deve essere un punto fermo. La raccolta che oggi dono a Coop contiene sessanta ricette da preparare tutti i giorni o per dedicarsi un buon piatto in un’occasione speciale».

La copertina di Insieme - Salute e stagioni

Stagionalità, scelta etica

Mangiare di stagione è quindi un punto fermo. L’abbondanza di tutto in ogni mese spesso fa dimenticare che ogni stagione ha i suoi prodotti tipici. Mangiare ciò che la natura offre in ogni momento dell’anno è quindi una scelta etica, economica e salutare.

Corretto stile di vita

«Questo libro è un consiglio – ha ricordato Paolo Veronesi – Un corretto stile di vita riduce del 30% il rischio malattia. La ricerca, poi, sta facendo tantissimo ed è importante finanziarla. Ringrazio quindi Davide Oldani per la sensibilità e il coraggio. Parlo di coraggio perché, anche se si dice che oggi il cancro non è più un tabù, non è del tutto scontato decidere di mettere la propria fama di chef e la propria popolarità personale a disposizione della lotta a questa malattia».

Mauro Melis, Davide Oldani, Paolo Veronesi, Alfredo de Bellis,

Un sostegno concreto

“Siamo grati a Coop Lombardia per la partnership solida e proficua che ci lega da diversi anni e a Davide Oldani, che una volta di più dimostra la sua fiducia nello Ieo – ha puntualizzato Mauro Melis – Iniziative come queste, che si inseriscono nella quotidianità delle persone, oltre a dare un sostegno concreto a specifici progetti, sono importanti per sensibilizzare al tema della ricerca contro il cancro e alla solidarietà per chi ogni giorno combatte contro la malattia».

L'alimentazione sana deve essere quotidianità

«Come Coop siamo da sempre in prima linea per offrire ai nostri soci e consumatori alimenti di qualità, che riducano l’impatto dei trasporti sul territorio e a un prezzo sostenibile, perché tutti possano nutrirsi nel modo migliore – ha sottolineato Alfredo de Bellis - L’alimentazione sana non deve essere un privilegio di pochi, ma la quotidianità di tutti. Il nostro rapporto con l’Istituto europeo di Oncologia è consolidato e ci permette di supportare i pazienti attraverso campagne charity e la devoluzione di contributi derivanti dalla vendita di prodotti sani».