L'esordio di Camaleonte, la prima guida dei caffè e delle torrefazioni d'Italia

Occupa uno spazio che mancava la "Guida dei caffè e delle Torrefazioni d'Italia 2022" presentata a Roma presso lo Spazio Fare del Mercato Centrale. Disponibile in versione cartacea e su App, è un luogo inedito d’incontro tra aziende, professionisti e consumatori coffee lover: approfondisce la filiera del caffè, passa in rassegna le realtà che operano sul territorio e sintetizza in modo efficace le potenzialità aromatiche dei loro caffè.

Giorni fa erano invece già stati pubblicati i nomi dei vincitori degli Award Torrefazioni, abbinata al volume, con il premio torrefazione dell'anno assegnato alla'austriaca Julius meinl.

Ecco Camaleonte, la prima guida dei caffè e delle torrefazioni d'Italia

Il volume vuole essere uno strumento utile ad ampliare la conoscenza e la cultura di questa bevanda, passione nazionale in un Paese dove ogni giorno 20 milioni di persone entrano in uno dei 140mila locali presenti sul territorio per degustare un espresso o una bevanda a base di caffè.

La guida, che intende approfondire, recensire e mappare questo comparto del made in Italy, è stata scritta a quattro mani e con la stessa passione da due esperti professionisti, Andrej Godina, PhD in Scienza, Tecnologia ed Economia nell’Industria del Caffè, e Mauro Illiano, recensore gastronomico.

Disponibile in versione cartacea e su App, consente l’incontro tra aziende, professionisti e consumatori coffee lover, descrive la filiera del caffè, passa in rassegna le realtà che operano sul territorio e sintetizza in modo efficace le potenzialità aromatiche dei loro prodotti.

«Il caffè è uno dei prodotti più consumati al mondo - ha detto Andrej Godina- Tuttavia resta una bevanda poco conosciuta. Abbiamo voluto seguire la strada già percorsa dal vino, dalla birra e dall’olio d’oliva realizzando una guida il cui fine è valorizzare e diffondere la grande ricchezza di proposte e di stili che lo caratterizza in Italia».

Il caffè è la bevanda più consumata al mondo e la seconda merceologia del mondo più trattata in borsa. Ma non è solo l'espresso all'italiana o la moka la modalità di consumo: sta crescendo infatti l'interesse per l'antica, originale modalità dell'infusione, per una nuova esperienza sensoriale con il "flavor", la descrizione dell'aromaticità e dei profumi che i nostri sensi sono in grado di percepire. Nessun aspetto dell'universo-caffè viene tralasciato, partendo dalla botanica.

Da sinistra Andrej Godina e Mauro Iliano

La leggenda della nascita del caffè

Leggenda consolidata è che furono le capre che in Etiopia si cibavano delle bacche del caffè a farne scoprire gli effetti energizzanti e la parola deriva appunto da "qahwa" (bevanda stimolante"). Lunga e articolata la filiera del caffè nei vari Paesi, soprattutto Africa e Sudamerica, dalla piantagione, spesso ad opera di piccoli produttori, fino alla tazzina, al bar o a casa. E in ogni passaggio non possono essere ignorati i criteri di sostenibilità e responsabilità sociale come fanno alcune piccole torrefazioni artigianali presenti in guida, come la Conti di Frascati, acquistando personalmente in Honduras con un contatto diretto ed equosolidale con gli agricoltori. Anche Caffè Rinaldi, torrefazione artigianale di Ciampino (RM) con il titolare Fabrizio Rinaldi seleziona così i caffè di tutto il mondo e nella tostatura i sistemi sono rispettosi dell'ambiente. Stessa attenzione da parte di aziende storiche come la romana Caffè Mondi, attiva dal 1959 che ha portato in degustazione due miscele pensate per il classico espresso italiano: Conde Camillo, Premio Miscela Medium Roast, e India, Premio Espresso Robusta. Il titolare, Franco Mondi, è anche uno dei soci fondatori di CSF (Caffè Speciali Certificati) impegnati in progetti di sostenibilità sociale con la Onlus Anca. L'ultimo è stato a favore di una comunità di contadine guatemalteche del Petatan.

Un'opera di assaggio lunga e complessa

Per realizzare il volume lunga e complessa è stata l'opera di assaggio e di analisi organolettica dei campioni, realizzata alla cieca più volte da panel indipendenti in diversa composizione: nove hanno ricevuto l’Award Torrefazioni 2022, una nutrita schiera gli Award Prodotti 2022 e molte le segnalazioni per altre categorie come Espresso, Moka, Filtro, Monoporzionalto e Solubile.

«Nella realizzazione della guida - ha detto Mauro Illiano - la cosa più difficile è stata spiegare cosa voleva essere. Esistono guide sui caffè e sui bar come luoghi di consumo ma non sul prodotto. Doveva anche essere un’occasione di incontro tra torrefattore e consumatore attraverso un linguaggio semplice e chiaro».

In una prima parte contiene tutte le informazioni sul caffè, come si coltivano le varietà più usate Arabica e Robusta, e come viene tostato. Poi c'è l'elenco dei caffè gustati e recensiti e infine quello delle Academy, le scuole del caffè. Molte sono istituite dalle torrefazioni, ma ce ne sono molte altre indipendenti. Anche i costruttori di macchine espresso offrono programmi articolati di corsi e percorsi formativi rivolti ai professionisti e ai coffee lovers.

Le diverse realtà italiane sono suddivise per regione, con la presentazione delle torrefazioni selezionate: ogni scheda comprende le informazioni di contatto, una breve storia dell’azienda, lo stile produttivo e la presentazione dei caffè sottoposti ad assaggio (con voto da 1 Camaleonte a 5 Camaleonti), i simboli che evidenziano le principali caratteristiche in base al flavore (ad esempio, la presenza di note di cioccolato, miele, nocciole, liquirizia, lime e molto altro) e una descrizione analitica del prodotto: tipologia (in grani o macinato), caratteristiche (origini e metodo di lavorazione), colore di tostatura e le eventuali certificazioni.

La Guida del Camaleonte, edita da Mondadori, è disponibile in versione App, scaricabile da tutti gli store ufficiali, e da novembre potrà essere acquistata in tutte le librerie nel formato cartaceo. Due le versioni: gratuita, con accesso all’approfondimento culturale, al blog che si arricchirà nel tempo, ai riferimenti delle torrefazioni, delle microtorrefazioni e delle Academy; a pagamento (9,90 euro), con le stesse informazioni della prima alle quali si aggiunge la sezione prodotti, con la loro presentazione. Per il nome del volume gli autori si sono lasciati ispirare dalla capacità tipica del camaleonte di cambiare colore e di mimetizzarsi nel contesto in cui si trova. Godina e Illiano sottolineano così la poliedricità del prodotto.

«Davanti a un caffè - ammonisce Andrej Godina- bisogna conservare la stessa curiosità che si prova seduti al tavolo in un’enoteca e fare al barista le stesse domande che si farebbero a un sommelier».

Le torrefazioni e i caffè premiati:

AWARD TORREFAZIONI 2022

Premio Torrefazione dell’anno: Julius Meinl - per la coerenza qualitativa dell’intera gamma prodotti presentata in Guida

Premio Micro Torrefazione dell’anno: Microtorrefazione Conti - per la coerenza di progetto: micro torrefazione, caffetteria, comproprieta` di una piantagione di caffe`

Premio Torrefazione Specialty: 1895 Coffee Designers by Lavazza - per l’elevata qualita` dei prodotti e l’avanguardismo della factory experience

Premio Torrefazione sostenibilita`: Caffè Costadoro - per l’attenzione dell’azienda al tema della sostenibilita`

Premio Torrefazione innovazione: Nespresso per Vertuo - per l’innovazione tecnologica apportata con il metodo di estrazione Vertuo

Premio Torrefazione tradizione: Kimbo - per la corrispondenza qualitativa dei prodotti con la tradizione napoletana del caffe`

Premio Torrefazione rivelazione: Bristot - per le qualita` afferenti il prodotto e la comunicazione verso il consumatore

Premio Torrefazione responsabilita` sociale: Anna Caffe` - per l’apporto di valore in termini di responsabilita` sociale al prodotto e l’attenzione all’approvvigionamento da piantagioni sostenibili

Premio Torrefazione emergente: Torrefazione Lady Cafe` - per l’originalita` del format torrefazione/B&B proposto alla clientela

AWARD PRODOTTI 2022

Categoria Espresso

Premio Espresso Miscela prevalenza Canephora: Tucano di Anna Caffe`

Premio Espresso Miscela 100% Arabica: Aroma Fez 1862 di Julius Meinl

Premio Espresso Miscela prevalenza Arabica: Plus Oro di Dersut Caffè

Premio Espresso Arabica mono origine: La Reserva de ¡Tierra! Colombia di Lavazza

Premio Espresso Robusta mono origine: India di Mondicaffe`

Premio Espresso Miscela Biologico: 100% Arabica biologico di Hausbrandt

Premio Espresso Mono origine Biologico: Nescafé Peru` di Nescafé

Premio Espresso Rainforest Alliance: La Reserva de ¡Tierra! Brasile 100% Arabica di Lavazza

Premio Espresso UTZ: Supreme UTZ di Julius Meinl

Premio Espresso Fair Trade: Bio/Organic Fairtrade di Bristot

Premio Espresso Specialty singola piantagione: 15 Degrees South di 1895 Coffee Designers by Lavazza

Premio Espresso Specialty miscela: Blend 10 di Zar Cafe`

Premio Espresso Decaffeinato: Decaffeinato ad acqua di Manifattura Italiana del Caffe`

Premio 100% Arabica Dark Roast: Moana di Passalacqua

Premio Miscela Dark Roast: House Blend di Caffe` Costanzo

Premio 100% Arabica Medium/Light Roast: Riserva 100% Arabica di Morettino

Premio Miscela Medium/Light Roast: Conde Camillo di Mondicaffè

Premio Espresso Socialmente Responsabile: Tucano di Anna Caffe`

Premio Espresso tostato a legna: Nessun Dorma di Antica Tostatura Triestina

Categoria Moka

Premio Moka Miscela prevalenza Canephora: Buonaroma di Julius Meinl

Premio Moka Miscela prevalenza Arabica: 100% Arabica di Caffe` Aiello

Premio Moka Specialty: Avanguardia II di 1895 Coffee Designers by Lavazza

Premio Moka 100% Arabica: RespecTo di Caffè Costadoro

Premio Moka Arabica mono origine: Caffè Moka Style Kenya AA Washed di La Genovese

Premio Moka Decaffeinato: 100% Arabica miscela Decaffeinato di Lucaffé

Premio Moka Biologico: ¡Tierra! for Amazonia di Lavazza

Premio Moka Rainforest Alliance: ¡Tierra! for Africa di Lavazza

Premio Moka Fair Trade: Go Caffe` Bio Fairtrade di Torrefazione Goriziana

Premio Moka Dark Roast: Harem di Passalacqua

Premio Moka Light Roast: 100% Arabica miscela Blucaffe Excellent di Lucaffé

Premio Moka Socialmente Responsabile: ¡Tierra! for Amazonia di Lavazza

Premio Moka Tostato a legna: Moka Intenso di Blasini Caffè

Categoria Filtro

Premio Filtro: El Diamante Reserve di Ditta Artigianale

Premio Filtro Specialty 90+: Wush Wush di B.House

Premio Filtro Africa: Ethiopia Bekele Leige di Caffe` Rinaldi

Premio Filtro Asia: Indonesia Sumatra di Torrefazione Lady Cafe`

Premio Filtro centro America: Dona Elda di Gocce in Roastery

Premio Filtro Sud America: Bolivia Avelino Sacaca di Bloom Specialty Coffee

Premio Filtro Certificato: Araari di 1895 Coffee Designers by Lavazza

Premio Filtro Socialmente Responsabile: La Reserva de ¡Tierra! Colombia di Lavazza

Categoria Monoporzionato

Premio Monoporzionato: Master Origins Ethiopia di Nespresso Original

Premio Monoporzionato specialty: Finca Alfolì cialda in carta TEN di B.House

Premio Monoporzionato certificato: Kenya Milima di Nespresso Professional

Premio Monoporzionato decaffeinato: Arpeggio Decaffeinato di Nespresso Original

Premio Monoporzionato biologico: Bio Fairtrade capsula compatibile Nespresso di Julius Meinl

Premio Monoporzionato compostabile e biodegradabile: 100% Arabica capsula compatibile Nespresso di Lucaffé

Premio Monoporzionato aromatizzato: Miscela aromatizzata alla nocciola in cialda carta 44mm di Lucaffé

Premio Monoporzionato Arabica Dark Roast: Barista 100% Arabica capsula compatibile Nespresso di Kimbo

Premio Monoporzionato Miscela Dark Roast: Origini in cialda carta 44mm di Toraldo

Premio Monoporzionato Arabica Medium/Light Roast: Ethiopia Sidamo Guji compatibile Lavazza A Modo Mio di Mister Caffe`

Premio Monoporzionato Miscela Medium/Light Roast: Serendipity cialda carta 44mm di Morola Caffè Italiano

Premio Monoporzionato Vertuo miscela: Nespresso Vertuo Toccanto

Premio Monoporzionato Vertuo monorigine: Nespresso Vertuo Master Origins Ethiopia

Categoria Solubile

Premio Caffe` Solubile dell’anno: Nescafé Classic di Nescafé

Premio Caffe` Solubile ricettato: Nescafé Gold cappuccino di Nescafé