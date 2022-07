Gambero Rosso: ben otto “3 Forchette” tra i ristoranti di Roma e dintorni

La ristorazione di Roma è ripartita in grande stile. Lo conferma la 33ª edizione de La Guida Roma e il Meglio del lazio del Gambero Rosso. Il volume segnala ben 1.100 esercizi, con ben otto ristoranti che si sono aggiudicati le “3 Forchette”, il massimo riconoscimento dal Gambero Rosso per un ristorante. I punteggi più alti sono andati La Pergola dell'Hotel Rome Cavalieri (95), Il Pagliaccio (93), La Trota a Rivodutri (Rieti) (92) a pari merito con Pascucci al Porticciolo, a Fiumicino; inseguiti da Idylio by Apreda del The Pantheon Iconico Rome Hotel (91), Imago dell'Hotel Hassler e Enoteca La Torre a Villa Laetitia fino a Glass Hostaria (90). Ma non solo; la guida rende omaggio all'intera enogastronomia romana e alle sue eccellenze.

La Guida Roma e il Meglio del Lazio 2023 premia le eccellenze regionali della capitale

Novità e grandi conferme per l’edizione 2023 della Guida Roma e il Meglio del Lazio del Gambero Rosso. Tra le pagine dell’annuale rassegna ai migliori indirizzi della città, entrano Taki Off, Settimo, Les Etoiles e Giulia Restaurant così come D’Antoni nella sezione delle pasticcerie. Dal litorale, entrano in guida anche Seguire Le Botti e Il Vistamare. Tra le grandi conferme troviamo gli stellati Aroma e Acqua Pazza. Scalano la classifica alcuni indirizzi di pregio come Moma, Mirabelle, Livello 1 e Aventina. Tra i bistrot, rimangono tra i più apprezzati dalla guida Hassler Bistrot, Il Marchese e Madeleine mentre, tra i migliori locali etnici in città, si posiziona con due mappamondi Taki.

Sul palco, in occasione della presentazione, insieme a Laura Mantovano, direttore editoriale del Gambero Rosso, e a Pina Sozio, curatrice della Guida Roma, si sono avvicendati chef e ristoratori premiati dalla Guida, a partire dalle new entry in guida. Tra loro, non sono mancati Taki Off, oggi guidato dallo chef Andrea Fusco (ex Giuda Ballerino), e Settimo, il ristorante panoramico dell’hotel Sofitel Villa Borghese, grazie alla cucina semplice e di grande tecnica di Giuseppe D’Alessio. Nuovo ingresso in guida, stavolta nel settore delle pasticcerie, anche per D’Antoni, nota insegna dolciaria del quartiere Collatino. Successo anche per Les Etoiles, il ristorante con vista su San Pietro dell’hotel Atlante Star che è entrato in guida con un punteggio di 77 e una forchetta, così come per Giulia Restaurant che, con il suo chef Alessandro Borgo, fa il suo esordio in guida con un punteggio altissimo: ben 80 e due forchette. Spostando lo sguardo sul litorale pontino, Seguire Le Botti, il ristorante dell’azienda vinicola Cantina Sant’Andrea, è infatti entrato tra i big della ristorazione con un punteggio di 77 e 1 forchetta. Mentre Il Vistamare, l’incantevole ristorante dell’Hotel Fogliano, ha fatto il suo esordio con un punteggio di ben 78 e una forchetta.



Grandi conferme quelle stellate di Aroma, l’incantevole ristorante gourmet con vista sul Colosseo che può vantare l’alta cucina di Giuseppe Di Iorio, e Acqua Pazza di Gino Pesce, circondato dal mare che si infrange sulle scogliere di Ponza. Entrambi confermano le due forchette, rispettivamente con punteggio di 82 e 85.

Le novità e le conferme

Tante altre però sono le novità di questa edizione. Il ristorante Moma, capitanato dal talentuoso Andrea Pasqualucci, (1 stella Michelin), ha ottenuto la sua seconda forchetta con un punteggio di 80. Sale di un punto anche il Mirabelle, l’incantevole ristorante con vista su Roma dell’hotel Splendide Royal guidato da Stefano Marzetti, che con 86 riceve due forchette. Livello1, il ristorante di pesce con annessa pescheria del quartiere Eur, grazie all’attenta proposta gastronomica dello chef Mirko Di Mattia, ha ottenuto ben 2 forchette con punteggio di 81. Aventina Carne e Bottega per il 2023 passa dalla categoria “Pausa Gourmet” alla categoria “Griglieria” grazie all’attenta selezione di carni effettuata dalla proprietà e dallo chef Matteo Militello.



Rimane stabile a 2 cocotte l’Hassler Bistrot, raffinato ristorante capitanato dallo chef Marcello Romano e situato al piano terra dello storico Hotel Hassler che, per questa edizione, si fregia anche di un altro riconoscimento: il premio come miglior servizio di sala del ristorante gourmet Imàgo. Due cocotte anche per Il Marchese che, con il talento del giovane cuoco Daniele Roppo, si mantiene stabile tra i migliori bistrot della Capitale, così come Madeleine, l’indirizzo d’ispirazione francese del quartiere Prati.

L'omaggio alle eccellenze gastronomiche provenienti dal resto del mondo

Come ogni anno, il Gambero Rosso ha rivolto lo sguardo anche sull’eccellenza gastronomica proveniente dal resto del mondo e ha deciso di premiare, con ben 2 mappamondi, la cucina autentica nipponica di Taki, il ristorante giapponese del quartiere Prati.

Crescono le trattorie con i “3 gamberi”

Ma a crescere, secondo la guida 2023, sono le trattorie premiate con i Tre Gamberi. Sono sei: Arcangelo Vino e Cucina; Armando al Pantheon; Da Cesare; Grappolo d'Oro; e fuori porta Sora Maria e Arcangelo a Olevano Romano oltre che l'Agriristorante Il Casaletto.

Tutti i premi

“3 Forchette”

Punteggio: 95 La Pergola dell'Hotel Rome Cavalieri

Punteggio 93 Il Pagliaccio

Punteggio:92 La Trota

Punteggio:92 Pascucci al Porticciolo

Punteggio:91 Enoteca La Torre a Villa Laetitia

Punteggio:91 Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel

Punteggio:91 Imàgo dell'Hotel Hassler

Punteggio:90 Glass Hostaria

“3 Gamberi”

Agriristorante Il Casaletto Viterbo VT

Arcangelo Vino e Cucina Roma RM

Armando al Pantheon Roma RM

Da Cesare RomaRM

Grappolo d'Oro Roma RM

Sora Maria e Arcangelo Olevano Romano RM

“3 Bottiglie”

Barnaba Roma RM

Del Gatto Anzio RM

Enoteca Quattro Ruote Montalto di Castro VT

Ilwinebar Trimani Roma RM

Salumeria Roscioli Roma RM

“3 Boccali”

L' Osteria di Birra del Borgo Roma RM

Premi speciali

Le novità dell'anno

Aventina Carne e Bottega - Roma

Emporio Sant'Eustachio - Roma

Romanè – Roma

Dolia Gaeta - Gaeta (LT)

Servizio di sala

La Trota - Rivodutri (RI)

Servizio di sala in albergo

La Pergola dell'Hotel Rome Cavalieri – Roma

Genius loci

Romanè - Roma

De novo e D'antico - Cori (LT)

Sellari - Frosinone

Ristorante degli Angeli - Magliano Sabina (RI)

Al Vecchio Orologio – Viterbo

Valorizzazione del territorio

Casale del Giglio

Satricvm - Latina

Roma con altri occhi

Premi Gruppo del gusto Associazione Stampa Estera

Ristorante | Bistrot 64 - Roma

La motivazione: «È il locale preferito dai corrispondenti francesi dove opera lo chef Kotaro Noda. Cucina di grande tecnica e classe che riesce sempre a sorprendere con i suoi abbinamenti. Fra i

piatti più apprezzati c’è lo spaghetto di patate burro e alici».

Trattoria | Buca Vino - Roma

La motivazione: «Andrea e Francesca Romana Palmieri, fratelli, sono gli appassionati padroni di casa di questo locale che rende il giusto onore alla tradizione romana ma con un occhio attento alla materia prima. Locale accogliente e prezzi corretti».

Trattoria | Romolo e Remo - Roma

La motivazione: «Il locale nazional popolare a Porta Metronia, nella più positiva accezione del termine. Tutto il repertorio della tradizione romano-abruzzese, “condito” da un simpatico caos e prezzi alla portata di tutti».

Trattoria | Pietrino e Renata - Nemi (RM)

La motivazione: «Dopo gli anni di Genzano Pietrino e Renata Gabbarini, oste e cuoca, dal dicembre 2020 hanno riaperto a Nemi. Cucina castellana, piatti semplici ma di qualità e sapori veri. Accoglienza familiare».

Pasticceria | Pasticceria 5 lune - Roma

La motivazione: «Una piccola pasticceria affidata alle cure di Claudio Anzuini che porta avanti un’attività nata nel 1902. Attenzione alle materie prime e lavorazioni artigianali. Ottimi panettoni e pandori, ma non sono da meno le leggerissime frappe di Carnevale e i gustosi bignè di San Giuseppe».