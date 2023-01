È uscito il primo numero del 2023 della rivista ufficiale del tartufo italiano nel mondo

Siamo di fronte ad un momento particolare del mondo del tartufo, dove vogliamo smitizzare l'idea di un singolo tartufo opulento ma parlare di tartufi italiani 12 mesi all'anno e quindi in questo numero di Accademia del Tartufo nel Mondo, il primo del 2023, raccontiamo decisamente il tartufo tutto l'anno.

Abbiamo nominato Filippo Polidori, Food Guru, come Accademico del tartufo per il 2023, bbbiamo il grande patrimonio culturale di avere con noi due redattori che sono i 2 massimi Maestri viventi della cultura del tartufo assoluta nel mondo: Gérard Chevalier e Mario Palenzona e abbiamo indicato i 5 chef Ambassador del tartufo marchigiano nel mondo, uno per provincia, affinché dalle Marche parta un messaggio assoluto e differente: il tartufo è un grande calamitatore di benessere turistico, culturale, enogastronomico e ambientale. Valorizziamolo 365 giorni l'anno.

