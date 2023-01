È stato un anno caldo, troppo caldo. E parliamo di temperature: per la Società Meteorologica, che dal 1800 misura il clima nel nostro Paese, nel 2022 abbiamo avuto i mesi più torridi della storia. Le immagini del fiume Po in secca - dal Pian del Re fino a Torino e poi lungo tutto il suo percorso - hanno fatto il giro del mondo. Stato di calamità naturale, autobotti per fornire di acqua abitazioni e famiglie, campi aridi e raccolti andati perduti: davvero un anno da dimenticare.

Anno caldo anche per quella scia di sangue che continua imperterrita a scorrere sulle strade e nei cantieri del Piemonte: le vittime di incidenti stradali e le morti bianche hanno costellato questi 12 mesi con la provincia di Cuneo primeggiare nel triste record di sangue sull’asfalto.

L’economia piemontese, in questo 2022, ha fatto registrare il mesto epilogo della vicenda dell’Embraco di Riva presso Chieri, mentre Eataly del piemontese Oscar Farinetti è passata di proprietà a Investindustrial. Quando il futuro di Stellantis appare ancora opaco, brillano invece, i 100 anni dell’industria dolciaria Galup di Pinerolo.

Anno d’oro per il turismo, con il pienone per l’Eurovision, il sold out per tutte le sere delle Atp Finals di tennis, la folla alla Fiera del Tartufo di Alba e al Salone del Libro di Torino, ma anche per i weekend e per i ponti da tutto esaurito per musei, luoghi d’ arte, hotel e ristoranti in tutto il Piemonte.

2022, un anno in Piemonte

La politica ha visto il rinnovo di centinaia di amministrazioni comunali in Regione (cambio della guardia a Cuneo e Alessandria, conferma ad Asti), ma anche l’ingresso di 5 ministri piemontesi - di nascita o di adozione - nel nuovo governo di Giorgia Meloni. Mai successo, e speriamo che ciò significhi maggior attenzione alle istanze del nostro territorio.

Nello sport, il chivassese Bagnaia sale sul tetto del mondo nel campionato di moto GP e dalle Olimpiadi Invernali di Pechino arrivano medaglie per il nostro curling; peraltro, da dimenticare questo 2022 per la Juventus (zero titoli e inchiesta giudiziaria sui presunti bilanci falsati), mentre è ancora una stagione di galleggiamento per il Toro di Cairo.

E, infine, tanta informazione religiosa con il nuovo vescovo di Torino, mons. Repole al posto di mons. Cesare Nosiglia, ma soprattutto con la visita di Papa Francesco nelle terre dell’Astigiano, a”lla ricerca delle sue radici”.

Chiudiamo quindi questo anno e questo “UN ANNO IN PIEMONTE – 2022”, volume giunto alla ventunesima edizione, proprio con le parole di Sua Santità: “A tutti voglio dire che a la fame propri piasì encuntreve e augurarvi ch’a staga bin!”.

Ed ancora brevi notizie, una raccolta di articoli di cronaca, politica, economia, sport, turismo e l’ultimo capitolo dedicato agli addii.