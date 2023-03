"Il mondo della pizza": il manuale su storia, tecniche e strumenti della tradizione

"Il mondo della pizza", disponibile dall'8 marzo in libreria e sullo store online di Slow Food Editore, è il manuale firmato Slow Food che offre una panoramica di ampio respiro sulla pizza attraverso una grande varietà di tematiche, nozioni e strumenti pratici. Partendo dalla storia e dalla sua evoluzione sociale nel corso degli anni, il manuale descrive nel dettaglio tecniche e strumenti della tradizione applicati alla contemporaneità, offrendo una piacevole e accurata “scuola di pizza” a chi intende imparare e replicare anche a casa i tanti stili di cui l’Italia è maestra.

La copertina del manuale "Il mondo della pizza"

Le sezioni del manuale

Ad aprire il volume è la firma autorevole di Marino Niola, antropologo e docente presso l'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, nonché insignito della medaglia d'argento conio speciale Fondazione Univerde, presieduta da Pecoraro Scanio, come supporter della World Petition Pizza Unesco. Nella sua prefazione, Niola definisce la pizza in una squisita immagine "un hardware gastronomico compatibile con qualsiasi software", appagante per ogni palato e in ogni versione, che i maestri napoletani "interpretano in maniera inconfondibile, con una tecnica che viene da lontano e ha dalla sua secoli di apprendistato". E sono proprio i maestri della pizza a firmare le ricette contenute nell'ultima sezione del manuale, che costituisce un vero e proprio mosaico della cultura italiana della pizza ben rappresentata in tutte le sue sfaccettature e stili: pizze classiche, focacce, pizze contemporanee, fritte, in teglia, al tegamino o nel ruoto, oltre a una sezione dedicata al pane in pizzeria, Il mondo della pizza offre più di 50 interpretazioni autoriali con dettagliate indicazioni che permettono di riproporle anche a casa.

Sarà possibile riprodurre a casa la pizza della domenica di Renato Bosco, o ancora i tegamini di Paolo Spadaro e Francesca Gerbasio, o le fritte di Federica Mignacca e Petra Antolini. "Il mondo della pizza" è stato realizzato grazie al sostegno di Alfa Forni e Agugiaro & Figna. Riccardo Agugiaro, amministratore delegato di Agugiaro & Figna, ha commentato: «Sosteniamo con entusiasmo questo progetto editoriale di Slow Food, un’Associazione alla quale siamo legati da una forte comunanza di valori. La nostra stella polare è sempre stata l’aspirazione alla qualità, al rispetto delle materie prime e della naturalità degli ingredienti, alla conoscenza della tradizione e alla competenza tecnica. Questo è ciò che speriamo che questa accattivante “scuola di pizza” tascabile trasmetta a tutti, dai semplici appassionati ai pizzaioli del domani». Come tutti i Manuali Slow, "Il mondo della pizza" è garanzia di competenza e tecnica per chi vuole studiare e approfondire un argomento in cucina dalla teoria alla pratica, nel modo più semplice e gustoso.