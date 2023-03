Una detective tra uova, farina e zucchero: è “La Signorina in dolce”

Nel 2019 Tiziana Di Masi, attrice e scrittrice, ha dato vita al progetto de La Signora in dolce, il primo blog di storytelling del dolce. Il suo alter ego, la Signora in dolce appunto, gira il mondo armato di una magica lente d'ingrandimento fucsia alla spasmodica ricerca del dolce perfetto. Un vero e proprio detective pasticciere, che vuole trovare il dolce capace di emozionare. Perchè, come ripete sempre la Signora, «chi mangia il dolce scorda l'amaro».

La Signora in dolce non è, però, sempre stata una signora. È stata anche una bambina e proprio da bambina ha scoperto il suo amore e il suo dono, quello di parlare con i dolci, che la aiutano a svelare i misteri più intricati. È nato così La Signorina in dolce, romanzo per ragazzi edito da Buk Buk e presentato nella splendida cornice della pasticceria Cavour 1880 in Città Alta, a Bergamo, e che è già disponibile in tutte le librerie.

La Signorina in dolce

La Signorina in dolce: la trama

Ma di cosa parla, quindi, La Signorina in dolce? Parla di Elisa, una “dolcissima” ragazza che scopre di avere un magico potere: quello di parlare con i dolci, di cui è golosissima. Tutti i dolci, crostate e pan di Spagna, meringhe, cassate e torte di mele, ciascuno di loro le svela misteri grazie ai quali Elisa riuscirà a risolvere casi irrisolvibili, trasformandosi nella prima detective del dolce al mondo.

Proprio dai dolci verrà a conoscenza di un triste evento che aveva colpito tanti anni prima la sua famiglia: la sparizione della zia, sorella gemella della sua mamma, a New York. Inizia così il suo viaggio alla ricerca della verità. Ogni capitolo dedicato a un dolce, dal maritozzo alla crostata, e la soluzione nascosta... in un'apple pie.

«La pasticceria non soltanto si mangia, ma è un'occasione per scoprire, vivere avventure e un incentivo a essere curiosi», ha raccontato l'autrice nel corso della presentazione, a cui hanno preso parte anche Rossella Cerea del gruppo Da Vittorio e Davide Comaschi, pasticciere e maître chocolatier. Una presenza che ha permesso di scoprire che l'autrice sta lavorando già a un secondo capitolo de La Signorina in dolce, incentrato proprio sul cioccolato.

Rossella Cerea e Davide Comaschi alla presentazione del libro

Tanti i personaggi che vivono nel mondo di Elisa. Su tutti, Zia Giuseppa, una sorta di "guida" al mondo dei dolci. «Zia Giuseppa è in realtà Zia Giuseppina - ha spiegato Tiziana Di Masi - Una mia zia che non c'è più. Si tratta di una sorta di tributo nei confronti di una persona fuori dagli schemi. Un atto d'amore per dirle che le sono grata».

Tiziana Di Masi, la Signora in dolce

Attrice di “teatro sociale”, Tiziana Di Masi è una delle voci di riferimento del teatro civile in Italia. I suoi spettacoli di punta sono Mafie in pentola. Libera Terra, il sapore di una sfida (2010), Tutto quello che sto per dirvi è falso (2013) e #IOSIAMO. Dall'io al noi (2018). Nel 2019, Tiziana inventa “La Signora in dolce”, il suo alter ego, la prima investigatrice pasticciera d'Italia. Avvolta in un trench fucsia, inforcando una magica lente d'ingrandimento per le sue missioni investigative, viaggia alla ricerca del dolce “perfetto”, capace di emozionare e raccontare storie di passione, di tradizione, di sapienza artigianale e di legami del dolce con la propria terra.

La Signorina in dolce contiene le illustrazioni di Sara Benecino, che è stata docente alla Scuola del Fumetto di Milano e oggi lavora per case editrici italiane e straniere come illustratrice.

Tiziana Di Masi legge La Signorina in dolce