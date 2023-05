Vini passiti d'Italia, in un libro i segreti dell'appassimento

Il mondo dei vini passiti è tanto variegato quanto sommerso. Accanto a denominazioni molto conosciute, pensiamo al Passito di Pantelleria, ne esistono altre su tutto il territorio nazionale che non godono della stessa notorietà. Richiedono cure e sforzi particolari per la loro produzione iniziando dalle prime fasi, in vigna o subito dopo la vendemmia. Considerati non vini di moda, ancora troppo diffusa la percezione del vino dolce da consumare a fine pasto, troppo costosi, apprezzati solo dai grandi appassionati e difficili da abbinare. Ma non tutti i passiti sono vini dolci, un esempio per tutti l’Amarone della Valpolicella.

Vini passiti d'Italia, un viaggio passo dopo passo di Alberto Brunelli e Sissi Baratella

Vini passiti è un viaggio che accompagna il curioso lettore attraverso le diverse tecniche di appassimento e poi, con capitoli dedicati alle diverse tipologie, i vini passiti secchi, quelli dolci, vin santi, muffati e gli Eiswein. Per ognuno di essi gli autori ne raccontano anche storia, tradizioni, leggende, il territorio di origine. Per concludere una parte dedicata agli abbinamenti.

Gli autori di Vini passiti d'Italia - Un viaggio passo dopo passo

Alberto Brunelli, Enologo e Tecnico Degustatore, dopo anni di cantina diventa Responsabile dell’Area Tecnica del Consorzio Tutela Vini Valpolicella per cui cura le degustazioni e le istanze di natura tecnica, enologica e normativa; è anche Docente di Analisi Enografiche presso l’Università di Verona. Mai stanco di degustare e di scrivere.

Sissi Baratella, Enologa con un master in marketing e comunicazione. Dopo qualche anno tra campagna, cantina e enoturismo passa al mondo della comunicazione. Dal profilo poliedrico, collabora con testate giornalistiche, tv e radio; viaggia molto e degusta tanto. Con dedizione si dedica a fare formazione e divulgazione.

Di Alberto Brunelli – Sissi Baratella

Prima edizione

Pagg. 232

Edito da Edagricole

Euro 28