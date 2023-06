“Kitchen Run”: 70 storie dirompenti di chef, pizzaioli, panettieri e pasticceri

Kitchen Run, va detto, non si tratta di un ricettario. Sono invece 70 storie di panettieri, pizzaioli e pasticceri, uomini e donne, non solo italiani, che si raccontano in prima persona ai due autori. 70 figure professionali tra grandi maestri, grandi allievi, ma anche autodidatti che vengono presentati tutti con una parola chiave e con una loro idea creativa che meglio li rappresenta. In apertura la storia di Narda Lepes, chef-patron del ristorante Narda Comedor di Buenos Aires, è famosa in Argentina anche per essere una conduttrice televisiva e soprattuto per avere conquistato nel 2020 il titolo di miglior chef donna dell’America Latina secondo 50 Best Restaurants. Ma non solo, Narda ha deciso di dedicarsi alla valorizzazione della figura femminile nel mondo della ristorazione, infatti nel suo ristorante assume solo donne over 60 per il servizio di sala.

La copertina del libro “Kitchen Run”

Tre parti ognuna dedicata ad un settore. Tredici storie per la sezione Pane e Pizza; 50 per la cucina e 20 per la pasticceria. Qualche nome: Marzia Buzzanca, Trasformazione, da ricordare che è stata la prima ad aprire un’attività di ristorazione all’Aquila dopo il terremoto. Oggi amabasciatrice della pizza gourmet in sud Tirolo. Corrado Leali e Amy Lim, Tradizione, lui mantovano, lei giornalista di viaggi e gastronomia ad Hong Kong e poi l’incontro all’Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo e l’apertura a Suzzara in provincia di Mantova di Mangiare bere uomo e donna in omaggio al film di Ang Lee ed alla frase di Confucio sulle quattro priorità della vita. Tra i pasticceri Gary Rulli, Arte, considerato uno dei maggiori maestri pasticceri negli Stati Uniti, con base a San Francisco. Apprendistato a Pinerolo e poi a Milano. Ambasciatore della pasticceria italiana, unico straniero accolto nell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani.

“Kitchen Run”, gli autori del libro: Alessandro Avataneo e Cristiano Zanolli

