Contadino e youtuber, in un libro la storia di Matteo Fiocco

Pubblicato il 09 aprile 2021 | 11:59

Matteo Fiocco e la copertina del suo libro

ome si diventa contadini digitali?Ma soprattutto qual è il segreto di quei pomodori perini dal gusto insuperabile? E ancora, è possibile vivere in modo sostenibile senza decrescere?Questo e altro trovate nel libro “, Cairo Editore (17,00 euro). Più che un manuale di orticoltura,che Matt the Farmer descrive ogni giorno agli oltre 260.000 iscritti al suo canale YouTube. «Ho cominciato a fare video e pubblicarli online come un diario personale, più che altro per avere sempre sotto mano quel che avevo fatto - ha dichiarato a La Repubblica - così la community è cresciuta: se condividi contenuti, hai sempre bisogno di confrontarti».i. Un nuovo video ogni martedì e venerdì. una storia che coinvolge anche noi perché in fondo all’anima siamo tutti farmers. Dall’orto alle galline, dal frutteto alla scelta dei pomodori, cambiare vita si può. Anzi, si deve.