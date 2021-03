Creatività siciliana: le ricette di Pietro D’Agostino

Pubblicato il 11 marzo 2021 | 12:11

L’autore

, una stella, è uno di quegliche per conoscere ha viaggiato tanto, lavorando sulle navi e negli alberghi, per poi tornare, ricco di idee, nella sua(Me).Il suo nuovo“Creatività. Memoria e Territorio” racchiude quella che è stata la suaall’estero e l’amore e il rispetto profondo per la sua, che osserva ogni giorno dalla finestra della sua casa di famiglia sulla collina di Taormina.Una serie diche propongono la materia prima siciliana in una veste internazionale e ricercata.Quattro capitoli che rappresentano idella vita: Terra, Acqua, Fuoco e Aria. Elementi che diventano i protagonistidi questi piatti e che rappresentano l’inizio di un dialogo con, i più sommi esperti del nostro territorio.Classe 1972, Pietro D’Agostino è nato a Taormina dove ha frequentato l’accademia culinaria. Dopo numerose esperienze all’estero e in Italia, nel 2003 apre il suo ristorante,, dove esprime tutte le ricchezze della cucina siciliana con una creatività intelligente e innovativa.Nel 2008 riceve la, entra nei Jre-Jeunes Restaurateurs e in Charming Italian Chef. Annovera numerose esperienze di ambasciatore della cucina siciliana nel mondo, scegliendo personalmente tutte le forniture degliche finiscono sulla tavola.Nel 2017 lancia due nuovi progetti: un innovativonel cuore di Taormina, Kistè , con una formula easy gourmet e una cucina essenziale, e la sua prima, disponibili con il marchio Io Pietro D’Agostino, da lui direttamente selezionati.