“Ispirazioni e strutture di pasticcerie” per stimolare la creatività

“Ispirazioni e strutture di pasticcerie” è il titolo del nuovo manuale presentato nel Ristorante Cracco a Milano, a cura dei tre mastri pasticceri Francesco Boccia, Fabrizio Donatone e Emmanuele Forcone ed edito dalla casa editrice Multiverso. L’occasione per la nascita di questo volume è stata la celebrazione dei 50 anni dell’azienda Agrimontana, un punto di riferimento per gli artigiani pasticceri e gelatieri che apprezzano l’attenta selezione delle materie prime e i processi di lavorazione a basso impatto ambientale.

Il direttore generale, Luigi Bardini, ha aperto la presentazione dichiarando: «Celebrare il traguardo della nostra attività è stato percepito come un obbligo etico professionale: il lavoro di squadra, il rispetto reciproco e la sinergia nel perseguire obbiettivi comuni sono aspetti fondamentali e colonne portanti della nostra Azienda. Abbiamo voluto trasmettere questi valori in un libro che potesse essere di supporto a tutti coloro che affianchiamo da 50 anni».

Gli autori del manuale Ispirazioni e strutture di pasticcerie: da sinistra Emmanuele Forcone, Fabrizio Donatone e Francesco Boccia

Un vero e proprio trattato

Ispirazioni non è un semplice prodotto celebrativo, che magari finisce relegato in un angolo della libreria: «è un vero e proprio trattato e siamo veramente felici che Agrimontana abbia condiviso la nostra idea di farne una versione destinata a un pubblico più vasto della sua sola clientela. In base a quei concetti di lavoro di squadra, coesione e formazione, abbiamo accettato volentieri di diffondere il manuale ad un prezzo più che competitivo rispetto alle disponibilità del mercato» - ha spiegato Mario Cucci della Casa Editrice Multiverso, ringraziando l’azienda e i tre autori che hanno contribuito alla realizzazione del manuale.

Gli autori hanno lavorato in team alla stesura del libro

Basta sfogliare il volume per invogliare qualsiasi persona a cimentarsi in un dolce: trova tutto, dai consigli basilari e pratici al prodotto da trattare. È un libro ideale anche ai neofiti, non solo, ma da consigliare a un docente di un corso di pasticceria e da adottare nelle scuole. Qui si possono trovare gli strumenti e gli spunti per dare spazio alla propria creatività. Ispirazioni è suddiviso in 13 capitoli, dove si analizzano le masse friabili, croccanti per poi passare a quelle lievitate, le masse montate, le creme, le glasse e le praline. Gli autori, Francesco Boccia, Fabrizio Donatone ed Emmanuele Forcone, hanno lavorato in team nella stesura del testo: ciascuno si è dedicato alla parte, seguendo la loro passione: il cioccolato, il lievitato o la pasticceria moderna. Tutti e tre vantano premi e riconoscimenti mondiali: Francesco Boccia, Fabrizio Donatone ed Emmanuele Forcone nel gennaio 2015 hanno vinto la Coupe du Monde de la Pâtisserie, che dopo ben 18 anni è ritornata in Italia. I tre autori, campioni del mondo di pasticceria, hanno cercato di mettere a disposizione il loro bagaglio di esperienze per creare un manuale utile a livello pratico.

Il nuovo manuale Ispirazioni e strutture di pasticcerie

Un manuale che aiuterà i pasticceri di oggi e di domani

Un desiderio condiviso e sottolineato anche da Fabrizio Donatone che ha puntualizzato come «trasmettere le proprie tecniche acquisite e quanto imparato durante questi anni è stato il primo obiettivo del libro: il manuale è divenuto un ottimo strumento per tutti gli appassionati». Emmanuele Forcone ha aggiunto: «Abbiamo pensato a lungo al titolo: Ispirazioni, perché non consegniamo al lettore un insieme di ricette per ottenere i prodotti finiti, ma un manuale che aiuterà i pasticceri di oggi e di domani a sviluppare al meglio la propria creatività, attraverso le tecniche fondamentali di base».

Tutti e tre gli autori hanno un curriculum da invidiare

Francesco ha ricevuto il Vase de Sèvres da parte del presidente della Repubblica francese e il premio Innovazione. Proclamato accademico ad honorem da Ampi - Accademia Maestri Pasticceri Italiani per meriti acquisiti, gli viene anche conferita la medaglia d’oro per la vittoria ottenuta alla Coppa del mondo. Attualmente è impegnato come consulente di pasticceria nazionale e internazionale. Fabrizio visti i premi conquistati e il titolo di campione del mondo, gli viene conferita la medaglia d’oro per meriti acquisiti dall’associazione Ampi. Oggi Fabrizio lavora come consulente sia in Italia che all’estero, collabora per la pasticceria presso la scuola di cucina Coquis di Roma. È un grande conoscitore del lievito naturale, che rappresenta per lui quella nicchia di pasticceria che ancora merita di essere sviluppata e di cui ambisce a diventare un grande maestro. Emmanuele Forcone nel 2017 è presidente della giuria internazionale e nel 2021 è allenatore della squadra campione del mondo. È tra i consulenti più richiesti e apprezzati in Italia e in tutto il mondo.

Il nuovo volume è già disponibile presso le principali librerie e attraverso i più importanti canali di vendita: uno strumento destinato ad essere imprescindibile per gli appassionati, i professionisti e gli amanti dei dolci in tutte le loro forme.