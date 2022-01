Il mondo ''Ancora più dolce'' di Damiano Carrara

Dopo il successo di “Un po’ più dolce” Damiano Carrara, volto noto della televisione, giudice del contest Bake Off Italia e candidato al sondaggio Personaggio dell’anno dell’enogastronomia (per votare clicca qui), ritorna a far viaggiare i suoi lettori fra montagne di zucchero e colline di pan di Spagna con “Ancora più dolce” (Cairo Editore € 19,50).

Il nuovo libro di Damiano Carrara



A caccia di dolci della tradizione italiana

Questa volta però non si limita alle ricette più iconiche della sua pasticceria, ma propone una lunga vacanza, tutta italiana, a caccia dei dolci nostrani più famosi e di quelli tradizionali, anche se spesso dimenticati.



Monoporzioni dedicate ai piatti tipici della Penisola

Si viaggia da nord a sud del Paese, cominciando dalla preparazione dei grandi classici, come il maritozzo e la gubana, spiegati con il tocco di originalità della mano di Damiano, per poi cambiare strada e soffermarsi sui prodotti regionali. Sì, perché, essendo anche un grande appassionato di gastronomia, chef Carrara ha voluto omaggiare la nostra Italia dedicando monoporzioni e torte ai prodotti tipici più celebri, come l’oliva ascolana sweet e la mozzarella di bufala campana, rendendoli degli inaspettati dessert.







Tante idee anche per cucinare con i bambini

Non manca poi un capitolo sulle sfiziosità, quelle fatidiche tentazioni a cui è difficile resistere, e una sezione finale pensata per allietare merende e colazioni da preparare anche con i bambini. Il tutto arricchito da aneddoti e curiosità sulle delizie che hanno reso la nostra pasticceria la più buona e variegata del mondo.