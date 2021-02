“La scommessa del Morellino”, la storia dei 60 anni di Mantellassi

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 18:56

I 60 anni di Fattoria Mantellassi sono stati celebrati dal libro “La scommessa del Morellino”

, scrittore, esperto in enogastronomia, nel suo “”, realizzato per celebrare idi, ha appassionato non solo gli intenditori di vino ma anche tutta quella parte di pubblico che ama scoprire cosa c’è “dietro le quinte” di un prodotto. Nelle sue pagine il coinvolgimento è ricco di, di vita vissuta, dicon grandi, con tanta voglia di lavorare.tra le tante che, negli anni ’60, si davano da fare per ricostruire un Paese segnato dalla guerra, per aiutarlo a crescere. Nonostante siano stati definiti gli anni del “boom economico”, le opportunità per l’erano poche e le imprese famigliari che se ne occupavano non navigavano certo nell’oro., il fondatore di quella che negli anni sarebbe diventata(Gr), aveva però una grande: la terra. Quella terra diin cui tornava ogni anno dalla Liguria, dove svolgeva un’attività alberghiera, e che gli fece tornare la voglia di farla diventare rigogliosa e forte. Ed è proprio da qui che parte “”, fatta die di rinunce ma così ricca diche oggi, con la conduzione dei figli, ha fatto di Fattoria Mantellassi un’tra coloro che producono il«Il lavoro svolto - racconta- è stato quello di incatenare le parole al fine che io, come narratore, e loro, come narrati, fossimo il più vicino possibile. Un gioco per non ripercorrere soloscadenzato da eventi, da date di compleanni e anniversari, di cui non gliene frega niente a nessuno; un gioco letterario per evitare l’autocelebrazione di un ego capace di prendersi troppo sul serio e offuscare la realtà. Ho voluto, il sincero, il reale di un. Spero che il risultato sia percepito anche da chi leggerà questo libro».Per informazioni: www.fattoriamantellassi.it