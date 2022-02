Silvia Baracchi racconta la cucina dell’amore

Rosso è il simbolo dell’amore e il colore con il quale Silvia Baracchi, delegata Euro-Toques per la Toscana e stella Michelin con il suo ristorante "Il Falconiere" a Cortona (Ar), concretizza nel suo libro "Rosso di gusto" (Trenta Editore) il desiderio di unire tutti gli ingredienti che rendono unica la tavola attraverso un percorso fatto di sapore, profumo e colore.

La copertina di Rosso di gusto con Silvia Baracchi

Un percorso di piacere

«Rosso è il colore della passione dell’amore e in ogni piatto ho voluto dare un tocco di rosso - racconta Silvia Baracchi - In cucina si possono trasformare i prodotti che usiamo tutti i giorni in veri e propri piatti di elisir d’amore. Non fatevi spaventare dal frigorifero, ma lasciatevi trasportare dal desiderio di unire tutti gli ingredienti che rendono unica la tavola attraverso un indimenticabile percorso di gusto e quindi di piacere».





Un’intrigante avventura culinaria che intreccia la creatività e la maestria di una grande cuoca come Silvia, dove gli ingredienti di tutti i giorni si trasformano in veri e propri elisir d’amore: pomodorini, rape rosse, peperoncini, fragole, frutti di bosco, il tutto innaffiato da importanti vini rossi.

Sei capitoli a tema

Il libro, oltre a una parte introduttiva che racconta le attività enogastronomiche di Silvia (Il Falconiere, Baracchi Winery, La Locanda del Molino e Bottega Baracchi), è diviso in 6 capitoli. Ognuno tratta di un argomento amoroso corredato da un menu specifico. Il primo capitolo è dedicato a L’incontro, Sguardi piccanti. Si prosegue con La conquista, Sorpresa in rosso; il terzo è riservato a L’anniversario, Rosso di sera… seguito da Perdersi e… ritrovarsi, Guerra e Pace. Il quinto capitolo è tutto incentrato su La tentazione, Tradire con amore. In chiusura, La passione, Gita d’Amore. «Perché il cibo è sensualità, benessere e voglia di condividere Anche il piatto più semplice può fare accendere un’emozione».

Un'Etrusca in cucina

Nata a Perugia, ma cresciuta nel cuore della città Toscana, Silvia si dichiara orgogliosamente 'Etrusca'. Dalla famiglia di ristoratori ha ereditato la passione per la buona tavola, la sensibilità per le tradizioni e l'arte dell'accoglienza, mentre l'energia positiva de ‘Il Falconiere’ ha ispirato, giorno per giorno, il suo stile culinario e dell’ospitalità. Una cucina quella di Silvia, che con l’aiuto del suo executive Richard Titi, è riuscita a tradurre nel linguaggio di questo splendido paesaggio toscano nuove tentazioni, nuovi accostamenti alla riscoperta di sapori autentici, che danno piacere e gioia al palato di tutti.

Il Falconiere

Loc. San Martino a Bocena - 370 Cortona (Ar)

Tel 0575 612679

www.ilfalconiere.it