Il vino ai tempi del Covid-19 nel manuale “Digital Wine Marketing”

Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 10:49

I

Il mondo digitale del vino, in 12 capitoli più un'appendice

Susana Alonso

l 5 febbraio esce per Hoepli: guida alla promozione online dele dell’. L’autrice è, consulente marketing con un’esperienza decennale nel mondo del vino. Il libro fa parte della Digital Marketing Turismo , ed è un manuale teorico-pratico agile e aggiornato per lo sviluppo di modernee promozione del vino sul web.Digital Wine Marketing si distingue per l’approccio sistematico, la varietà dei temi, la completezza e la coerenza della presentazione, e i numerosi “tip” oche Susana Alonso dà a chi voglia occuparsi di marketing digitale del vino.Il web supporta sempre meglio ile l’autrice è convinta che sia destinato a occupare presto il centro della scena. Ciò risulta già evidente più in generale dallo spostamento verso il digitale delle abitudini di lavoro e di consumo in seguito alla pandemia di Covid-19. È difficile dire se e quando recupereremo pienamente lo stile di vita offline a cui eravamo abituati, ma di certo non sembra possibile ignorare il valore delper lae la vendita dei vini di qualità e delle esperienze enoturistiche.In 12 capitoli più un’appendice, Digital Wine Marketing presenta ordinatamente gli elementi necessari a implementare una efficace strategia digitale di comunicazione e marketing per il vino o, come scrive anche l’autrice, a sviluppare e gestire una “”.Fra i temi principali del libro, il sito web aziendale, i social media, il content marketing, la brand identity, l’influencer marketing, la formazione, le sponsorizzazioni, i negozi online, gli eventi e il turismo del vino.La prefazione è stata scritta da, figura di primo piano del marketing digitale in Italia. Digital Wine Marketing si rivolge in particolare adi vino, marketer, venditori, blogger e. Il manuale è ricco di esempi pratici di cantine italiane e internazionali che sono riuscite a sviluppare sul web strategie di comunicazione e marketing personali ed efficaci, e include contribuiti (interviste o interventi diretti) di una varietà di specialisti di settore.Il libro è già prenotabile su Amazon e il sito ufficiale del libro è digitalwinemarketing.it Alonso è nata a Buenos Aires, Argentina. Mentre frequenta l’università inizia a lavorare in banca, specializzandosi nell’analisi di rischio. Nel 2001, si trasferisce in Italia per seguire un Master in Relazioni Internazionali. Per alcuni anni lavora nell’ufficio export & marketing di diverse aziende. Nel 2011 consegue un Master in Marketing e Comunicazione e sviluppa un interesse speciale per il marketing online del. Nello stesso anno, inizia a lavorare alla promozione e alla comunicazione estera per alcune cantine italiane. Nel frattempo, consegue un Master in Marketing Digitale.Nel 2015 fonda la web agency, che si occupa di strategie di comunicazione digitale per le cantine. Nel 2016 ottiene il Diploma di Maestro Enogastronomo Sommelier presso Aies, e nel 2018 consegue il Wset Level 2 Award in Wines and Spirits. Nel 2020, insieme a, lancia, un servizio per cantine ed enoteche che fornisce siti web personalizzati con ecommerce e wine club. Susana è membro della associazione, è speaker e formatrice.