Vivere felici e centenari? Il segreto è in Cilento

Quale il segreto del Cilento?

In Cilento il segreto per la felicità

Consigli pratici per vivere a lungo

i sono angoli del mondo in cui si, più a lungo che in altri, angoli del mondo nei quali accade spesso che il rapporto tra le donne, gli uomini e la propriasuperi di gran lunga le medie rilevate altrove. Siamo parlando, ad esempio, die, in generale, di tutto il. Ma perché? Da anni si sta cercando di dare una risposta alla domanda tra mille ipotesi, tutte valide: dalla famosa Dieta Mediterranea , scoperta da un’équipe di medici americani più di sessant’anni fa, ad elementiOra, nel, enogastronomo e cilentano doc, avvalendosi del supporto scientifico dell’oncologo di fama internazionale, mette nero su bianco i motivi di questacosì sistematica e sorprendente e delinea un modello per una vita non solo lunga, ma soprattutto felice.Attingendo alla saggezza dei, allee alledel, e in particolare alla Dieta Mediterranea che proprio in Cilento ha origine, Pignataro e Vecchio offrono unda applicare alla, con consigli sull’alimentazione e sullo stile di vita.Si tratta di abitudini non impegnative, come prediligere, sceglieree di stagione, camminare invece di prendere l’auto, impegnarsi per tenere viva una rete diche non siano ristrette al solo ambito lavorativo. Significa prendersi il tempo per ascoltare gli altri, anche quando ci raccontano cose che riteniamo inutili: in Cilento il tempo si trova sempre – per lavorare, per meravigliarsi della natura, per scambiare quattro chiacchiere con un amico.Tanti consigli pratici per disconnetterci da un’, dai social network, dalle ansie che affannano le nostre giornate, e riscoprire il valore della lentezza e della slow life. E vivere felici, a lungo.