Cucina italiana: 3 ricettari imperdibili

L’Italia è nota in tutto il mondo per le sue prelibatezze. Molte delle più note preparazioni sono dette “ricette della nonna” perché è da questa figura che si sono ereditati i segreti dell’arte culinaria, trasmessi di generazione in generazione. Si tratta di una cucina estremamente variegata (pensiamo a tutti i prodotti tipici italiani che si possono impiegare nelle preparazioni di primi, secondi, dolci e via dicendo), che include preparazione molto semplici e altre tanto complesse. Anche chi non è un mago ai fornelli può scovare il suo piatto forte, anche se si tratta di una preparazione più complessa, come ad esempio un’ottima lasagna ricotta e pesto, un primo piatto goloso e dal gusto delicato, ottimo per un pranzo estivo, la cui ricetta si può trovare al link https://tigullio-star.it/ricetta/lasagne-ricotta-e-pesto/ .

Proprio in aiuto di chi non è molto pratico in cucina, sono nati numerosi ricettari. Di seguito è presentata una selezione di ricettari tradizionali e originali che percorrono in lungo e largo il patrimonio culinario del nostro Stivale. Ecco i 4 ricettari imperdibili della cucina italiana che accontentano i palati di tutti, anche dei più esigenti a tavola.

“L’almanacco in cucina”

L’almanacco in cucina è un libro dalla copertina elegante e “invitante”. Si tratta di un’opera di uno dei più grandi cuochi e ristoratori italiani, Gualtiero Marchesi. Il fatto che sia stato fondatore di una delle accademie più prestigiose d’Italia conferma la qualità di questo testo, in cui è evidente l’attenzione di Gualtieri per l’arte dell’insegnare. All’interno, infatti, guida alla conoscenza degli ingredienti, in quanto è questa a definire la bontà del piatto. Sono moltissime le domande a cui questo libro dà risposta, un esempio: “Qual è il momento più adatto per mangiare le fragole?”

“La pasta fresca. Tecniche e ricette innovative, aromatizzate, con e senza uova”

Impossibile non inserire in questa selezione un testo che è un vero e proprio omaggio a un caposaldo della cucina, la pasta. Quella fresca è un’eccellenza tutta italiana che il mondo invidia. La pasta fresca. Tecniche e ricette innovative, aromatizzate, con e senza uova è un testo relativamente recente. In questo libro la pasta è protagonista di ben 180 ricette in cui emerge una creatività indiscussa. Questo originale ricettario si apre con una frase ad effetto dell’autore Elio Sironi: “Se è vero che l’oro costituisce gran parte della ricchezza del mondo, la pasta fresca costituisce gran parte della sua felicità”. In queste pagine la tradizione e l’innovazione convivono e si contaminano a vicenda.

“Le basi della cucina. Ricette, tecniche e trucchi che fanno la differenza”

A chiudere questo breve elenco c’è un ricettario dalla struttura più tradizionale, Le basi della cucina. Ricette, tecniche e trucchi che fanno la differenza. Libro edito da La Cucina Italiana che si pone come contenitore di suggerimenti che mirano, con poco, a rendere perfette le ricette più tradizionali. La lettura è piacevole; le pagine sono 240 e approfondiscono le ricette tipiche con un linguaggio limpido e schietto. Tantissimi i trucchi su cui si pone l’accento. Dopo essere giunti all’ultima pagina ci si renderà conto di aver appresso così tante nozioni che sarà impossibile non indovinare la mantecatura del risotto o realizzare una vellutata poco soffice.