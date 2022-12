Porta in tavola le ricette delle tue principesse Disney preferite

Il Natale è alle porte e anche quest’anno Panini Comics fornisce l’assist giusto per scovare il regalo imperdibile per amici e familiari. Tra le molte proposte della casa editrice modenese, i manuali sono uno dei presenti più desiderati e più originali e, per le festività natalizie 2022, quattro proposte a tema Disney sono tra le più preziose e attese: Nightmare Before Christmas: Il ricettario ufficiale, Disney Villans: Il libro ufficiale di ricette perfidamente buone, Festeggia con Disney e Disney Princess Bakery. Questi quattro promettono di accontentare i gusti di tanti appassionati di cucina (e non solo): da chi ha appena iniziato a cucinare a chi vuole mettersi alla prova con ricette fantasiose.

Per le amanti del lieto fine, Disney Princess Bakery contiene oltre 60 fantastiche ricette ispirate alle principesse Disney, per celebrare un’occasione particolare o trasformare ogni giorno in un indimenticabile momento magico insieme a Belle, Biancaneve, Ariel e le protagoniste delle storie più amate. Dalle torte per gli eventi speciali ai biscotti, dagli snack salutari ai dessert di frutta fresca o agli spuntini mattutini, ogni pagina di questo manuale racconta una meravigliosa storia, con istruzioni semplici e consigli per preparare delizie da condividere con amici e famiglia.

Prezzo: 35,00 €

Pagine: 136

Rilegatura: Cartonato

Formato: 20,5X25,5 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online