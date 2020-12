Agriturismi chiusi, ma il canone Rai si paga. Cia-Agricoltori sollecita il Governo

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 11:16

Cia: No a canone Rai per agriturismi

Solo una proroga sui pagamenti

Pagamento Rai non una priorità

Davide Garoglio

, ma ilè da, l’associazione per la promozione agrituristica di, ha deciso di scrivere alla ministra per le Politiche agricole, alimentari e forestali,, affinché solleciti l’intervento sulla materia, da parte delPer contenere la diffusione delgli agriturismi , così come, hanno, infatti, dovuto accettare sin da marzo, restrizioni significative, ile il. Eppure, una volta chiuse, queste stesse strutture hanno dovuto, senza, pagare integralmente il, ovvero riservato ad attività ricettive e canaleUn fatto incomprensibile per Turismo Verde. Le prime segnalazioni a Roma sono arrivate tramite Cia Alessandria, che ha portato all’attenzione ilTurismo Verde-Cia specifica che è stato solamentedal 30 aprile al 30 giugno 2020, il pagamento della seconda rata con cadenza trimestrale. Azione ritenuta chiaramente non sufficiente né coerente con loimposto alle attività.Le imprese agrituristiche con più di unin uso sono tenuti a pagare 407,35 euro l’anno (con quota semestrale pari a 207,82 euro e trimestrale di 108,07 euro). Inoltre, il canone Rai speciale, come affermato dalla Cassazione «costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio» (sentenza 20 novembre 2007, n. 24010). La Consulta, nel 2002, decise poi che, nonostante in origine sembrasse un corrispettivo per la fruizione, «il canone ha da tempo assunto natura di, fondata sulla legge» e legata al possesso del device, non al suo utilizzo.Dunque, secondo Turismo Verde-Cia, l’eccezionalità dell’emergenza per il Covid e lache ha investito ilper le forti, rendono il pagamento del canone speciale Rai non una priorità e la sua sospensione, non penalizzante il regolare e ottimale svolgimento del servizio pubblico.Spiega, socio Cia e titolare di un agriturismo a Villamiroglio (Al): «Glisono davvero assurdi e rendono insostenibile il nostro lavoro. Il governo dovrebbe, come segnale minimo di comprensione e vicinanza al settore agrituristico, rivedere le misure intraprese e inserire una riduzione del canone, ad esempio del 25% come ha già deliberato la- per riportare solo un precedente nel settore privato - o riconoscere come non dovuto il pagamento del canone Rai speciale da parte di queste imprese nel 2021. E si potrebbe anche pensare di equilibrare le casistiche, anche a seconda della locazione delle strutture».