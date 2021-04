Cascina Carnevale, l’agriturismo guarda al futuro: delivery e agrigelateria

Pubblicato il 12 aprile 2021 | 14:51

L’agriturismo è nato una ventina d'anni fa grazie alla famiglia Bodei

Immancabile lo spiedo

Prodotti e fattoria didattica

Casoncelli alla… bresciana e gelato artigianale

ano, sincero e concreto realismo. « Con il delivery ci siano difesi bene - dice- e nel fine settimana ci sono sempre molte prenotazioni per l'asporto. Nonostante il Covid». Il suo (insieme all'intera famiglia) è, quel che si dice, di nome e di fatto un vero agriturismo che non tarocca nulla di quel che non può fornire. Unica eccezione, il vino che non può produrre perché si trova su un altopiano carsico-monumento naturale, ma che compra da una cantina a chilometro zero. Si tratta, nel cuore delle Prealpi lombarde a metà strada tra Brescia e lago di Garda.marito-moglie, figli e adesso con tutti i congiunti., con un unico principale addetto, il padre dei giovani co-conduttori che qui hanno lanciato il cuore oltre l'ostacolo.. Da loro il latte quotidiano base per l'e per produrre, formagelle, primo sale e ricotta.Formaggi onesti che rispettano gli ingredienti base senza inventare nulla, e il sapore è quello della semplice genuinità.Dicevamo dello spiedo (qui ne è la patria - grazie alla mitica trattoria Castello di Zanola - e Gussago) come piatto con pochi rivali nei dintorni, che va degustato con una semplice ''minestrina sporca'' con i fegatini.Ma se volete togliervi uno sfizio, gustatevi, una goduria. E per concludere non fatevi mancare il gelato prodotto sempre con il latte aziendale. Semplicemente spettacolari, i gusti alla nocciola e ai frutti di bosco.La chiusura è all'insegna dell'ottimismo. «Nessun pessimo sul futuro - conclude Lucia - potenzieremo la stalla e appena possiamo apriamo la fattoria didattica. Largo ai giovani».