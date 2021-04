Il paradiso dei ciclisti e dei viaggiatori slow? Il nuovo Bike Point dell’agriturismo Sant'Egle

Pubblicato il 29 aprile 2021 | 12:25

Nell'agriturismo biologico Sant'Egle è nato il primo Bike Point realizzato grazie alla Camera di Commercio della provincia di Grosseto

Progetto sostenibile e a impatto zero

Agriturismo pluripremiato

Tutti i comfort per i ciclisti

I benefici della bicicletta

Servizi da standard interazionale

Due aree protette di 85 mq, dove parcheggiare la bicicletta in totale sicurezza:

Postazione di ricarica gratuita e green ebike alimentata da pannelli solari

Officina per riparazioni con tutto quello che serve per fare manutenzione alla bicicletta

Lavaggio bicicletta

Noleggio E-Bike

Tour guidati in E-Bike con guida autorizzata, in luoghi remoti della Maremma Toscana

Acqua potabile naturale e gassata a disposizione gratuita

Colazione bio sostanziosa ma equilibrata completa di Spirulina bio, prodotta in azienda, che contiene 8 aminoacidi essenziali fondamentali per avere forza spendibile durante qualsiasi attività fisica

Bevande fredde, calde e pasti bio a qualsiasi ora

Pranzo bio al aacco nel rispetto di diete sportive, intolleranze e restrizioni alimentari

Lavanderia

Massaggi defaticanti e fisioterapista

Tracce Gps gratuite per mtb, Gravel e bici da strada

Recupero in caso di difficoltà

. Per questoche si trova nelle campagne fra Sorano e Pitigliano, nella provincia di Grosseto,che supporta il progetto della Regione Toscana per un turismo sostenibile e lento.. La mission del progetto è quella di attrarre in Toscana un turismo green, rispettoso e consapevole dell'ambiente. Incentivare l'arrivo di turisti attenti, in cerca di una vacanza che arricchisca il loro bagaglio di esperienze, persone che voglio vivere il territorio, la cultura e gli abitanti, senza consumare il luogo che li ospita.Sant'Egle,e non è nuovo a questo genere di iniziative green, che ha portato il progetto a vincere molti premi internazionali ed istituzionali, che rafforzano la veridicità di questo progetto attento al Pianeta.Sant'Egle ha, infatti, vinto il 1° premio miglior agriturismo sostenibile e conservatore di biodiversità secondo il Wwf, 1° premio Travel & Hospitality Award, 1° premio Luxury Eco Resort of the Year, 1° premio Good Energy Award, 1° premio Ospitalità Italiana e molti altri., che si adoperano nella pulizia e manutenzione dei sentieri nel territorio. Da sempre ospitano nel loro bike eco resort ciclisti da tutto il mondo.. Sant'Egle Bike Point attrarrà il cicloturista che ha scelto di utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto in Maremma ma anche per incentivare l'esplorazione del territorio in bici, per il turista chi arriva in auto.La bicicletta è un mezzo che ricarica la mente ed il corpo. Permette di entrare in contatto con la natura, le tradizioni e la cultura del luogo. Con passo lento il turista ha la possibilità di apprezzare a pieno i paesaggi, i dettagli, i nuovi orizzonti, gli odori ed i suoni degli animali selvatici. Vivrà nuove esperienze, dove la durata e la meta passano in secondo piano ed il bagaglio di emozioni che si porterà a casa, sarà indimenticabile.Nel nuovo Bike Point di Sant'Egle oltre la passione per la bicicletta e la conoscenza del territorio,e da percorrere a passo lento in bici o a piedi come il Primitivo, Italia Coast to Coast, Via Francigena, Tuscany Trail, Via Clodia, l'Anello dei Briganti, il Sentiero dei Briganti, il Vetta Mare, la salita di Pantani di Poggio Murella, i tracciati da enduro dell'Amiata, il Maremma Challenge e molti altri.Per informazioni: www.santegle.it