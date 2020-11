A tavola all'Agriturismo Chiusulelle con vista sulla Costiera amalfitana

Pubblicato il 15 novembre 2020 | 16:45

Gli interni dell'Agriturismo Chiusulelle





on lontano dalla Costiera amalfitana, a Ogliastro Cilento (Sa), sorge l’, una piccola struttura sulle colline cilentane da dove poter godere di un panorama mozzafiato che abbraccia Paestum, Agropoli, il meraviglioso golfo di Salerno e gran parte della costiera più celebre al mondo.L'in pietra tipica cilentana è stato interamente restaurato e oggi offre alloggio in camere dotate di tutti i comfort, tutte con terrazzo o patio da cui godere di, che abbraccia in una volta mare, montagna e pianura. Qui si potranno trovare iesaltati in cucina. Una scelta che guarda al territorio e spazia fra tanti prodotti di vera eccellenza: pasta fatta in casa, ragù cilentano, carni, prodotti caseari, mozzarella di bufala e tanti altri.Una sala principale che accoglie fino a 50 coperti ed è arredata in stile classico, con pietra viva cilentana, camino a legna e la tipica accoglienza calorosa e familiare. D’estate si potrà invece godere delladal giardino. Si può scegliereun menu degustazione (su prenotazione) oppure scegliere alla carta.Per informazioni: www.agriturismochiusulelle.com