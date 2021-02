La cucina di Osteria Montagnina: prodotti toscani e genuini a km 0

Pubblicato il 07 febbraio 2021 | 15:29

L

Un borgo contadino recuperato e trasformato in un b&b e osteria

’Osteria Montagnina è un luogo senza tempo che si trova nell’antico borgo di Teverina, immerso nei boschi che sovrastano uno dei borghi più belli della. Siamo in provincia di Arezzo, ma al confine con l’Umbria. Da una parte il Trasimeno, dall’altra la Valtiberina in un incrocio di storia, tradizione e cultura gastronomica.È qui cheed, due giovani intraprendenti (lei cantante, lui wedding planner) hanno realizzato il loro sogno che è anche un ambizioso progetto, recuperando un antico borgo contadino dove si può soggiornare e soprattuttoil territorio.Qui è possibile gustare latoscana e umbra, esaltata dalla scelta di prodotti locali ae dalle sapienti mani d’oro di Arianna in cucina. Ile la quiete della Montagna Cortonese creano un’atmosfera ineguagliabile in tutte le stagioni. I piatti cambiano con le, così come il colore delle foglie, delle quercie e dei castagni. Qui si mangia quel che c’è, ma sempre, rigorosamente pietanze locali, di ottimae genuine. Il loro motto è anche un invito allettante: “Fatto con il cuore, da Teverina con amore”.Per informazioni: www.supertuscanweddingplanners.com/osteriamontagnina