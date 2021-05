L’Impostino, vino e accoglienza tra i vigneti della Maremma

Pubblicato il 09 maggio 2021 | 13:30

La Doc Montecucco

in dal Medioevo, sulle strade che dalla Maremma portavano verso l’interno della Toscana, glirappresentavano per i viandanti e i commercianti, per il cambio delle cavalcature o per concedersi un pasto caldo e un bicchiere di vino., per la sua posizione a mezza via tra Siena e Grosseto, tanto che a fianco del tradizionale Imposto, ne sorse un altro,. Nei secoli le esigenze sono mutate e la vecchia locanda, caduta in disuso, si trasformò in pascolo, pur mantenendo il suo antico nome, e rimase tale fino all’arrivo degli attuali proprietari, che, sedotti da questo luogo, decisero di riportarlo agli antichi fasti.In località Civitella Panatico (Gr) nasce così Tenuta L’Impostino, guidata da. Posta sulla sommità di un anfiteatro naturale esposto a sud ovest, all’altezza di 380 metri, si estende per 52 ettari: 20 di declivi vitati, circondati da 30 ettari di bosco di lecci e sughere, e da 2 ettari di ulivi. Tenuta L’Impostino è parte della Doc Montecucco.La cantina, moderna struttura di 2000 mq con la tradizionale forma ad ali protese che abbraccia i poggi vitati, domina la collina e affianca, a disposizione degli ospiti e degli enoappassionati. L’agriturismo è ricavato dalla ristrutturazione della vecchia fattoria.. La piscina panoramica si affaccia sui vigneti e domina un suggestivo anfiteatro naturale.Per informazioni: www.tenutaimpostino.it