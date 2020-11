Good Morning... Cocktail: al Treefolk's una nuova drink lista del mattino

Pubblicato il 27 novembre 2020 | 10:01

A

In lista sei tipologie di Bloody Mary e diversi Low alcohol. Foto: Alberto Blasetti





Tutto al Treefolk’s è innovativo

Una drink list che segue gli orari

Michele Ferruccio, passione nel Dna

In abbinamento i piatti di ispirazione britannica adattati alle materie prime locali Foto: Alberto Blasetti

nasce la "" firmata da. Viste le ultimegovernative ildiaccompagna, infatti, molto spesso il, ilo gli. L’idea di Ferruccio per questa nuova apertura è quella di portare in Italia lo stile British che dalle ore 11 del mattino predilige il consumo di cocktail, birre e bollicine. Quindi non è stato difficile adattarsi alle nuove regole.Ildellache accompagna questiè curato dallo chef, che proponediadattati alle materie prime locali. Una selezione di uova, English Breakfast, Avocado Toast e una varietà di Club Sandwich.Tutti i cocktail del Treefolk’s Public House sono dae in. Ilutilizzato è ilo la, tutto viene preparato in modo espresso poco prima della consegna.Recente apertura in Viale Trastevere 192, il Treefolk’s Public House ha ottenuto unagrazie alla suanel panorama romano. Una cura nella scelta del, una propostadello chef Valerio Mattaccini insolita per un, il Cask Bar con le 12 birre in pompa, 8 on the tap e infine le 600 etichette di whisky.Oltre alla proposta delivery, il Treefolk’s punta tutta la sua attenzione suldellae della proposta l. La consulenza Food and Beverage è affidata a Michele Ferruccio.«Il miodiè molto legato al concetto di, il cliente è sempre al centro di tutto, nel servizio, nella scelta del menu sia food che drink. Posso definire la mia drink list elegante, pulita, con zero waste, minimalista con influenze dalla pop art». dice Michele Ferruccio.Laproposta al Treefolk’s Public House è differente in base ai diversi momenti della giornata. Vengono proposte sei tipologie die diversi Low alcohol, cocktail a bassa gradazione alcolica con base caffè, estratti, prosecco e fermentati.Il, a base di vodka e succo di pomodoro con aggiunta di spezie piccanti, viene storicamente degustato al mattino. La ricetta originale è molto facile e spesso veniva preparata in, deve esser soltanto mescolato e non shakerato. Probabilmente è il drink con più varianti e al Treefolk’s ne hanno previste ben sei. Cono dal gusto più esotico a base di nettare die tropical bloody mix. Il più azzardato è loand, a base di succo di pomodoro, brodo d’anatra e una piccola porzione di scotch scozzese, Johnnie Walker Black.Tra ic’è la rivisitazione del, il, un cocktail classico e di gran classe a base di spremuta d’arancia, zenzero, bergamotto e aggiunta di prosecco. Un drink che nei primi anni del ‘900 in Inghilterra, veniva consumato durante la colazione il giorno di Natale o come antidoto per l’hangover post sbronza.Michele Ferruccio nei suoi cocktail ha sempre provato ad unire i vari "" che caratterizzano il Treefolk’s, le, la, ile gli. Oltre al famoso Negroyster, l’Espresso Martini ne rappresenta un grande esempio. Un cocktail intramontabile a base di vodka, servito in una coppa da Martini da cui prende il nome, con l’aggiunta di caffè espresso e liquore al caffè. Al Treefolk’s c’è una grande particolarità nel servire questa rivisitazione, in carta Cremini Martini. La preparazione si conclude al tavolo.Al cliente verrà servito uncon unacontenente una base dihome made, due bicchieri con ghiaccio, una porzione di crema di caffè e una Moka. Un Espresso Martini scomposto e interattivo servito per almeno due persone o meglio due porzioni.Un’altra grande novità della drink list è il, un cocktail che unisce il mondo dello Specialty Coffee e della miscelazione. Il whiskey viene lavorato come un Cold Brew coffee, ovvero attraverso una percolazione a freddo, viene lasciato filtrare attraverso il Caffè di origine etiopica macinato finemente. Successivamente viene mescolato con uno sciroppo di zucchero e aromi alla banana. Unche dona la giustaaloppure viene consigliato a fine pasto.Più fresco e rinfrescante è, un mojito dal gusto gassato grazie alla fermentazione di menta e zenzero, aggiunto al Jonnie Walker Black Label. Oppure il, una bevanda a bassa gradazione alcolica a base di spezie e sidro alla frutta.La drink list prevede anche cocktail, come ila base seedlip, zucchero, limone spremuto e soda Perrier. Il seedlip è il primo distillato analcolico ottenuto seguendo metodi antichi, le cui radici ed erbe utilizzate per aromatizzare questa bevanda provengono dalla campagna inglese.Michele Ferruccio classe ’91, porta avanti un importante progetto che si basa, cura del cliente e attenzione per i dettagli. Una passione che lo ha coinvolto sin da bambino grazie ai suoi genitori, proprietari e gestori di un bar in un piccolo paese della. Da sua madre ha imparato cosa significasse la parola “accoglienza”, e soprattutto ha realizzato quanto fosse importante il rapporto con il cliente.Dopo aver conseguito il diploma in disegnatore di design d'interni Michele si trasferisce a Roma per intraprendere gli studi in Scienze del Turismo. È bastato poco per capire che la sua grande passione era l’Hospitality Management, così lascia gli studi universitari per specializzarsi nella ristorazione attraverso diversi corsi.Inizialmente ha lavorato come commis, poi come cameriere e in poco tempo, dopo un corso inha deciso di intraprendere la carriera da barman. Il suo primo incarico in una terrazza in stile liberty nella zona del Circo Massimo, dove ha iniziato ad esprimere il suo estro attraverso cocktail e preparati.Da lì a poco ha iniziato a viaggiare ine inper specializzarsi attraverso Workshop, Masterclass, Competition e fiere nel settore dell’Horeca. La sua formazione gli ha permesso di occuparsi principalmente di start up, dopo Ru.De, un cocktail bar a Centocelle, Sheket, Music Inn e Zuma è giunto al Treefolk’s Public House, dove ricopre il ruolo di Food and Beverage Manager, basando il suo lavoro sulla ricerca di nuovee nella selezione di eccellentiMichele Ferruccio al Treefolk’s Public House si avvale di undi professionisti, Gianluca Mazzocchi, Riccardo Gambino, Patrizio Borghi, Cristina Lorenzo per la mixology, Massimo Carpineti responsabile della caffetteria e infine Claudio Moreschini per il settore birre.«Ildellaè sempre più legato ad un concetto didisempre all’avanguardia e di materie prime, senza mai tralasciare l’effetto wow per sorprendere il cliente» conclude Michele Ferruccio.Per informazioni: www.treefolkspublichouse.com