Ad Ascoli è tempo di "beer bonus" Clienti fidelizzati e liquidità subito

Beer bonus, l'iniziativa lanciata dal Coyote Pub di Ascoli Piceno

Come funziona il bonus

Unionbirrai a fianco di Fipe e Fiepet

Antigianalità vs. grande distribuzione

eglio i clienti delle banche. Con questa filosofia, due imprenditori di Ascoli Piceno,, hanno deciso di inaugurare i "". Una sorta di premioai clienti che hanno supportato l'avventura dei due fondatori del pubAperto a ottobre, all'inizio della seconda ondata, il locale ha subito le alternanze dei variche hanno costretto il pub a un'attività a singhiozzo. Situazione che ha esposto i due imprenditori a ulterioridi gestione: «Di fronte a ulteriori e notevoli difficoltà nell'onorare gli impegnipresi con la gestione del locale, abbiamo pensato ad una soluzione, preferendo donare il 10% ai nostri clienti e alle persone che hanno sempre mostrato grande vicinanza e fiducia nel nostro operato, piuttosto che pagarli alle banche attraverso la corresponsione degli», ha spiegato Piccioni all'Ansa.Il "Beer bonus" è un'iniziativa attraverso la quale il cliente potrà acquistareda 50 euro ciascuno, con pagamento anticipato, che poi potranno essere utilizzati e spesi quando si potrà riaprire. «I bonus conferiranno il diritto di consumare nel nostro locale per un importo di 55 euro, ricevendo quindi il 10% in più rispetto al valore del buono. Così facendo i clienti ci potranno dare un preziosoe la possibilità di rispettare i pagamenti - ha aggiunto Piccioni - Confidando nella vicinanza delle persone affezionate al nostro modo di lavorare, crediamo che questa iniziativa possa essere da esempio anche ai colleghi di questo settore che in questo momento si trovano a fronteggiare grandicome noi». A proposito di birra e pub , Unionbirrai (l'associazione che riunisce tutti i birrifici artigianali indipendenti) si è schierata al fianco di Fipe e Fiepet nella richiesta di un nuovo protocollo condiviso per le riaperture. Le proposte sul tavolo non mancano e ricalcano quelle espresse dalle due associazioni datoriali durante l'incontro con il ministro Patuanelli del 18 gennaio. La sigla dei piccoli birrifici, in particolare, intende sostenere la necessità di una riapertura anche graduale , purché stabile e in grado di garantire l’effettiva possibilità di lavoro ai pubblici esercizi. Le limitazioni a cui sono sottoposti i locali, infatti, si ripercuotono inevitabilmente sulla produzione della, prodotto caratterizzato nella maggior parte dei casi una shelf life estremamente ridotta, che a differenza dell’identifica il suo mercato di vendita quasi esclusivamente in pub e ristoranti, avendo solo in maniera minima sbocco commerciale nella grande distribuzione.«Riaprire in sicurezza significherebbe dare unaper la ripartenza ad un’intera rete», ha commentato, direttore generale Unionbirrai. «La crisi dei pubblici esercizi è strettamente collegata a quella della birra artigianale, che seguendo principi dicorta e territorialità si esprime maggiormente nei canali commerciali tipicamente legati a quelli della», ha proseguito Ferraris. Alcune limitazioni, come ad esempio il divieto di asporto dopo le 18, hanno di fatto solo spostato l’acquisto di bevande (e il rischio assembramenti) verso la grande distribuzione. Per non confondere i canali «da tempo ci stiamo battendo affinché piccoliindipendenti e industrie siano identificati da codici Ateco differenti e, in condivisione con le altre associazioni direttamente coinvolte nella filiera, riteniamo favorevole il superamento del criterio legato ai codici Ateco per identificare la platea di beneficiari di ristori», ha concluso Ferraris.