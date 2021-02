The Court ospita i bartender romani 15 date per l'aperitivo solidale

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 18:40

n appuntamento degno dei migliori happening romani quello ideato da, cocktail bar di Palazzo Manfredi, che promuove l’evento Roma 4 Roma: unsettimanale dedicato a tutto ilcapitolino chiamato a raccolta per ritrovarsi, sostenersi e dare un segnale di fiducia in questo particolare momento di difficoltà.L’idea, sviluppata dal barmanagerè una risposta alla situazione in cui versa il: «Le regole stabilite dai nostri decisori, oltre a limitare gli orari dei, hanno costretto, in alcuni casi, alla chiusura di parte di essi. Ho immaginato quantisi saranno sentiti orfani del proprio bar preferito. Ho pensato, allora, di riunire alcuni bar qui al The Court. Per un giorno a settimana, il nostro bancone ospiterà un bartender della lista, che se numericamente non può contenere tutti, intende però essere simbolicamente rappresentativa dei bar romani», ha spiegato Zed.L’è supportata da una serie di aziende che hanno accolto con entusiasmo l’idea. Grazie aglii cocktail di Roma 4 Roma ha un prezzo calmierato rispetto allo standard del locale, tra gli 8 ei 10 euro, con l'aperitivo offerto dal The Court. «Il problema erano i, che da noi – ha ammesso Zed - sono certamente in linea con le altre strutture di pari livello, ma mediamente piuttosto elevati. Ho interpellato le maggiori aziende con cui lavoriamo e con cui gli altri barman hanno un forte rapporto di fiducia, ricevendo l'ok per procedere».Le bottiglie avanzate a fine evento, inoltre, saranno lasciate all’ospite in segno di. «Il nostro è un settore che ha bisogno di rimanere in piedi e di vivere e dimostrare unità d'intenti, un filo diretto anche con i clienti più affezionati, che sono quelli che sicuramente torneranno ad affollare il bancone quando tutto questo lungo periodo complicato avrà avuto termine», ha commentato Zed.Roma 4 Roma di svilupperà in più pomeriggi, ogni giovedì, a partire dalle 15:00 fino alle 18:00. Al momento sono state confermate, ma la programmazione è in continuo aggiornamento, per le numerose adesioni. I nuovi partecipanti saranno comunicati sui profili social del The Court.