In cerca dell'anima gemella? Ecco i migliori bar per i single

17 maggio 2021

Riaprono i bar, occasione per i single

opo quasi cinque mesi,, anche se con alcune regole: tavolini solo all’aperto e non più di quattro persone al tavolo. Ora si attende la riapertura anche al chiuso la cui data emergerà nel decreto in corso di definizione. Il ritorno ai tavoli al 100% sarà il. Per i, che da un anno a questa parte hanno dovuto affidarsi ai social per provare a trovare una dolce metà, l’Via della Fontanella di Borghese 48Zuma si trova su due piani dell’iconico Palazzo Fendi di Roma; cenate nel ristorante o sulla splendida terrazza ammirando la vista della “città eterna”, o visitate il bar per i suoi squisiti cocktail.Piazza di Pietra 42Godetevi un buon aperitivo o un drink in un vero e proprio “salotto” alla moda con poltrone, divani e libri.Via del Babuino 9All’interno dell’Hotel de Russie, trovate il Bar Stravinskiy, uno dei luoghi d’incontro più esclusivi di Roma grazie al suo stile e al meraviglioso giardino privato.Via del Politeama 4Bar vivace con una terrazza animata dove godervi drink e aperitivi dal tramonto fino alle ore piccole.Via Flaminia 226Pizza e piatti italiani circondati da ampie vetrate e travi di legno in uno spazio moderno con vista sul parco.Via Panisperna 251Godetevi le specialità della regione in una bottiglieria del 1895 con soffitti a volta, arredi in legno e mattoni a vista. Vi sembrerà di fare un tuffo nel passato!Vicolo Cellini 30Il primo “Secret Bar” in Italia, aperto nel 2010 con musica dal vivo ed eventi in un vivace ambiente rétro. Parola d’ordine? The Roaring Twenties!Via Genova Thaon di Revel 3Deus ex Machina a Milano: locale vintage con cortile, moto d’epoca, tavole da surf e un bar ristorante che con la sua atmosfera è diventato il punto di incontro per molti single.Via San Marco 2Enoteca veneta con cucina dove degustare aperitivi e una selezione di vini nazionali e internazionali in una cantina con soffitto a volte. Ne vale veramente la pena!Via Antonio Pollaiuolo 3Bar un po’ nascosto dalla strada, con mobili spaiati, impianti a vista e soffitto in vetro, tavoli all’aperto in un cortile pieno di piante, gente, chiacchiere, musica e colori. Perfetto per un incontro intimo ma avventuroso.Via Giovenale 7Una volta c’era una fonderia in un cortile della vecchia Milano, adesso ci sono le Fonderie Milanesi: un’oasi di pace all’ora dell’aperitivo, dove degustare piatti italiani a buffet e fare brunch.Via Paolo Sarpi 8Nel cuore di Chinatown, oTTo è un locale innovativo che offre ottimi taglieri e cocktail, consigliato anche per i brunch in compagnia.Viale Piave 1Considerato uno dei migliori cocktail bar al mondo, con una selezione a dir poco unica, questo bar ha un’atmosfera unica soprattutto per le coppie. Provare per credere!Via Marco Polo 18Aperitivo con vista? Questo è il posto giusto dove potersi godere un meraviglioso aperitivo e volendo anche un brunch, un cocktail con dj set su una terrazza in stile newyorkese con vista della città.