Bergamo, nuove aperture di Balzer. Locali allo stadio e all'aeroporto

Pubblicato il 28 maggio 2021 | 17:34

Gli spazi dello stadio dove aprirà Balzer

Come sarà il Balzer dello stadio

Come sarà il Balzer dell'aeroporto

Occasione per nuovi posti di lavoro

ovità in vista per il, storica insegna di, che a breve aprirà une amplierà l’offerta anche all’interno dell’. “Balzer Stadium” e “Balzer Airport” sono i due nuovi format coniati dall’imprenditoreche, con la società S-link srl ha chiuso un accordo con “Stadio Atalanta srl” per gli spazi a piano terra della tribuna Rinascimento.I 210 metri quadrati di viale Giulio Cesare a Bergamo accoglieranno il “”, aperto 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno, dalla. Lo chef, già collaboratore di Vittorio Fusari, scomparso improvvisamente ad inizio 2020 , coordinerà le nuove attività, con lache continuerà ad essere prodotta nel quartier generale in centro città. L’offerta enogastronomica allo stadio di Bergamo verrà completata da nuove formule brunch e pizze gourmet ed è prevista anche l’apertura di una. La sera verrà invece dato spazio ad una selezione diper un target più giovane.Il locale bergamasco decollerà a breve anche all’interno dell’aeroporto internazionale “Il Caravaggio” di Orio al Serio con l’insegna “. Entro l'estate l’attività “Fontana di Sant'Agata”, sempre della stessa compagine societaria, conterà sei vetrine e lancerà una formula principalmente d’asporto, con un’offerta di qualità coerente con lodell’azienda. E non è escluso che il nuovoIn un momento di difficoltà per tutto il, l’espansione di Balzer è senza dubbio una buona notizia anche dal punto di vistaCon lo sviluppo dei due nuovi punti vendita è infatti prevista l’, che si sommeranno alla squadra già operativa nello storico locale sul, aperto nel 1936 dalla famiglia Balzer, che vanta però l’inizio delle sue attività nel lontano 1850.«Nonostante la, in questi ultimi mesi abbiamo registrato volumi di lavoro importanti e abbiamo messo in campo tutto il nostro ilnei nuovi progetti – commenta l’imprenditore Patrizio Locatelli, gestore del Balzer -. Il nostro obiettivo rimane l’e la qualità del prodotto, a partire dalla materia prima. Si tratta infatti di un elemento distintivo che ci accomuna anche con la società, capace di conquistare importanti traguardi a livello internazionale».