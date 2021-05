Borsari Pasticceri sbarca a Rovigo per gestire lo storico Caffè Borsa

Pubblicato il 08 maggio 2021 | 20:00

S

Il Caffè Borsa di Rovigo

Un nuovo punto di riferimento goloso a Rovigo

Andrea Muzzi

Borsari, una realtà dalla grande esperienza professionale

ebbene il momento non sia uno dei più favorevoli per investimenti nel mondo, laattraverso il brand “” prosegue un percorso iniziato già nel 2014. Il brand ha concorso alla gara per la nuova gestione dello storico, ottenendo il maggior punteggio rispetto agli altri soggetti in gara. Una lusinga ma anche la conferma di una visione di servizio che ben si coniuga sia con il direttivo diche con l’idea di una Rovigo sempre più alternativa ai grandi centri metropolitani veneti e non solo. «Metteremo tutta la nostraal servizio della città», dice, amministratore delegato della Borsari (lui stesso gestore sin da giovane di pubblici esercizi e pasticcere).Rovigo vanta professionisti di grande esperienza e una fitta rete di commercianti emolto capaci. Ilè il cuore pulsante della cittadina e il Caffè Borsa contribuirà, dal suo canto, a mantenere - se non a elevare - la percezione di pubblico esercizio d’eccellenza.L’esperienza della Famiglia Muzzi, oggi arrivata alla 4ª generazione, garantirà la più ampia offerta didella città e il servizio direplicherà, sia nellache negli altri orari della giornata, le formule apprezzate e ampiamente collaudate della Pasticceria Borsari di Badia Polesine, piuttosto che di quelle di Milano e Foligno.A contorno di una offerta che spazierà lungo tutta la gamma di prodotti dell’azienda, vale la pena ricordare che nel 2020 la giuria della, in un contest internazionale, ha riconosciuto a head patissier di Pasticceria Borsari , il riconoscimento di Miglior Panettone Classico al Mondo.Borsari è tra le prime aziende italiane nella produzione dei lievitati da ricorrenza. Concentra la propria attività “core” in oltre 150 ricette, nella produzione di panettoni, pandori, offelle e colombe pasquali. Opera con 8 marchi nella fascia premium di tutti i canali distributivi. Esporta in 62 Paesi nel Mondo, gestisce spacci aziendali a Falconara Marittima e a Torino e pasticcerie a Foligno, Milano, Badia Polesine e prossimamente, per l’appunto, anche a Rovigo.Per informazioni: www.idbgroup.it