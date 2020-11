Enoteca Le Cantine dei Dogi è Wine Retailer of the Year Veneto

Pubblicato il 23 novembre 2020 | 19:22

A

All'Enoteca Le Cantine dei Dogi è stato assegnato il titolo di Wine Retailer of the Year-Veneto per il terzo anno consecutivo

Le Prugne della California

ll’di Mirano (Ve) è stato assegnato dal magazine Lux Life il titolo diper il 2020. Un riconoscimento ottenuto per il terzo anno di fila. L’Enoteca Le Cantine dei Dogi non è una semplice enoteca reale e virtuale ma un marchio consolidato, una garanzia di affidabilità e convenienza nel settore vini dal 2001.Con ben(circa 900 etichette) in esclusiva e un panorama che copre tutte le regioni d'Italia e 5 Paesi d'Europa, l'Enoteca riceve il premio per la sua specializzazione nellae nella stesura delledi enoteche, ristoranti, trattorie, wine bar e hotel, per la flessibilità adottata con tutti i clienti, mai obbligati ad acquisti di grossi quantitativi, per i tempi di consegna, per la consulenza sempre pronta e soprattutto perché collabora, da sempre, con piccolenel panorama vitivinicolo italiano ed europeo.«Vincere questo premio perè qualcosa di impensabile - commentano i titolari- ci rende orgogliosi e felici del cammino che stiamo facendo, ci riempie di orgoglio e ci spinge a proseguire con impegno e passione».Per informazioni: www.enotecalecantinedeidogi.com