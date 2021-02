Signorvino e Fidenza Village: alleanza tra vino, cucina e fashion

Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 09:02

Inaugurazione il 25 febbraio per Signorvino a Parma all'interno di Fidenza Village

Punto di riferimento per i cittadini e gli ospiti di Fidenza Village

Promuovere la cultura del bere bene e del mangiare di qualità

entunesimoperin Italia. Negozio specializzato in vini italiani e luogo di convivialità nel quale assaporare il meglio dell’enogastronomia italiana, ilinaugurerà la seconda cantina con cucina a, scelta perchée perché Città Creativa Unesco della Gastronomia dal 2015. Il nuovo Signorvino sarà all’interno di, uno degli 11 Villaggi di The Bicester Village Shopping Collection by Value Retail in Europa e in Cina. Da Fidenza Village si trovano i miglioriin un unico luogo con una selezione esclusiva di brand italiani e internazionali a prezzi ridotti.Al Villaggio Signorvino si presenterà con il meglio della propria offerta: oltre, tra grandi nomi e realtà di nicchia, rappresentative dei territori italiani a maggior vocazione enoica. Nella boutique di Signorvino gli ospiti di Fidenza Village potranno regalarsi una: ci sarà infatti la possibilità dio di fare l’apprezzando nuovi abbinamenti. E anche di arricchire la propria cultura: verranno infatti organizzate lezioni, tasting session e masterclass, secondo la più tipica filosofia targata Signorvino.«I nostri negozi - ha commentato, general manager Signorvino - raccolgono insieme in un unico spazio e in un’atmosfera amichevole, un’dalle cantine di tutta Italia, piatti di qualità, aperitivi e molte possibilità di; questo è un segno di come la nostra offerta continui ad arricchirsi per soddisfare i clienti più esigenti in ricerca di un’. Desideriamo che Signorvino diventi il punto di riferimento per i cittadini e gli ospiti di Fidenza Village e un nuovo punto d’incontro per tutte le generazioni di giovani, adulti, studenti e professionisti».«Siamo felici di accogliere Signorvino, che ha scelto come propria missione la promozione della cultura del bere bene e del mangiare di qualità, nel segno dell’- ha annotato, business director di Fidenza Village, che conta oltre 120 boutique - Si tratta di una, coerente con la caratterizzazione di Fidenza Village come attore turistico vero e proprio, impegnato - lo testimonia la scelta di diventare partner di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 - nella promozione del territorio, a cominciare dalla sua. Parma è infatti l’indiscussa capitale della Food Valley italiana».Per informazioni: www.fidenzavillage.com