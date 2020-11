Relax nei glass cube sul lago, sdraiati a letto guardando neve

Pubblicato il 22 novembre 2020 | 10:30

Gli Chalets sono dotati di letto matrimoniale nel glass cube con vista sul cielo. Foto Martin Lugger

Piccole oasi dotate di tutti comfort

Il regno degli sport invernali

Iniziare il nuovo anno in un Winter Wonderland

Le Prugne della California

mmirare l’incanto dellachedal cielo sdraiati sul? Un sogno? No, realtà possibile negli, 12 innovativisuldi(Bolzano), a pochi chilometri dalle maestosedi. Qui non ci sono confini tra il paesaggio invernale e gli ambienti interni che profumano di trucioli di cirmolo e avvolgono di calde emozioni gli ospiti, che scelgono di ritagliarsi momenti preziosi in questi originali e riservati chalets in totale sintonia con la natura.Sdraiarsi sul letto e ammirare come la neve scende dolce dal cielo mentre ilè inondato di luce è solo una delle private sensazioni che si possono vivere negli Skyview Chalets. Il, infatti, può diventareper sognare osservando i fiocchi che cadono o di notte le stelle che brillano. Un rifugio romantico e raffinato, per fuggire dal caos quotidiano, ma nel cuore delle DolomitiMondialeGli Chalets sono dotati dinel glass cube con vista sul cielo,, hanno un soggiorno con divano e un angolo con tisane, frigo, macchina del caffè, il bagno con doccia emozionale. Nella versione Superior ospitano una sauna a raggi infrarossi, in quella Deluxe rivelano anche unaJacuzzi.Al mattino, la colazione a base die regionali viene servita direttamente in “camera”. Mentre il” delizia i palati con piatti altoatesini reinventati con prodotti di qualità a chilometro zero, abbinati ai vini della rinomata cantina con enoteca, dove fermarsi per sperimentare percorsi di degustazione.Lesul manto bianco e intorno al lago che d’inverno si fa magico, divenendo uno specchio vanitoso per le montagne che lo circondano, si alternano agli sport sulla neve. Una pista di sci di fondo passa proprio lungo il Lago di Dobbiaco, collegandosi al carosello, il più grande d’Europa con 1.300 chilometri di percorsi.Inoltre, gli Skyview Chalets sono punto di partenza (con servizio navetta gratuito) per bellissimesulla neve, discese nell’area sciistica 3 Cime Dolomiti, che offre 100 chilometri di piste su 5 montagne collegate tra loro oppure al Plan de Corones, la famosa area sciistica con 119 chilometri di tracciati e il collegamento con la Sellaronda. E con un supplemento si può salire a bordo delloper raggiungere l’area sciistica olimpica diAnche gli amici asono i benvenuti. Tre Chalets sono infatti riservati alle vacanze con i cani, che trovano un cuscino e servizi a loro dedicati.Prenotando la proposta, valida dal 10al 282021, c’è lo sconto del 10% con un soggiorno di minimo 5 notti agli Skyview Chalets. L’offerta comprende l’aperitivo di benvenuto con vista sul Lago di Dobbiaco e la colazione lunga con prodotti bio e regionali. Il prezzo è a partire da 234 euro per Skyview Chalet a notte.Per informazioni: www.skyview-chalets.com