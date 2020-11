Sotto l’Albero? Un viaggio! Ecco i buoni da regalare

Pubblicato il 22 novembre 2020 | 11:45

Gli Adler Spa Resort & Lodges mettono a disposizione molteplici tipologie di buoni vacanza





Adler Spa Resort Dolomiti - Ortisei (Bolzano)

Adler Spa Resort Thermae - Val d’Orcia (Siena)

Adler Lodge Alpe (ex Mountain Lodge) - Castelrotto (Bolzano)-Alpe di Siusi

Adler Lodge Ritten - Altipiano del Renon (Bolzano)

e chiediamo “che cosa vorresti per?”, in molti tra le altre cose, siamo sicuri risponderanno “”. Come realizzare questo? Regalando unda utilizzare quando l’emergenza sarà finita e quando si potrà di nuovo tornare a farlo.Gli, 5 strutture a 5 stelle pensate per ilcompleto e situate in contestimozzafiato, offrono una varietà diideali per regalare un’esperienza unica e memorabile: buoni tematici perpersonalizzati per ogni hotel e suddivisi per stagione invernale o estiva; o ancora buoni valore spendibili in tutti gli Adler Spa Resorts & Lodges con valore minimo di 50 euro e validi per un anno intero.Immerse in territori unici e con una ricca proposta di attività, le strutture Adler sono indicate per chi ama lae cerca un’esperienza di, in un ambiente di benessere e relax caloroso, accogliente e informale con spazi di classe, confortevoli ed originali, connotati da un. Lo stile di ospitalità, la qualità della propostae dellacon prodotti locali nonché la posizione ne fanno luoghi ideali per staccare la spina dalla frenesia quotidiana e favorire la rigenerazione di corpo, mente e anima.Scegliere e acquistare il buono regalo perfetto è semplice e immediato: basta cliccare , selezionare la struttura, il tipo di buono, l’importo e l'immagine preferita, scrivere un messaggio personale, pagare e il regalo è pronto.Ecco le strutture Adler in cui sono validi i buoni:Lo, il primo nato, nel cuore della, tra maestose montagne. È dotato del più grande (3.500 mq) e suggestivo centro benessere delle Dolomiti con esclusiva e pluripremiata spa.Comodamente collegato al comprensorio “”, è collocato in un paradiso per gli amanti degli sport invernali; ma anche per le passeggiate e le attività outdoor in tutte le stagioni.Si trova vicino a, nel cuore della, Patrimonio Mondiale Unesco, in provincia di. La struttura è dotata di suggestivecon vista panoramica mozzafiato sulla campagna toscana.Benessere e relax, una natura incontaminata ed’eccezione si fondono in un ambiente accogliente, armonioso e familiare. Anche questo resort offre il, con medici e professionisti specializzati nell’ambito di: Detox-Depurazione; Dimagrimento e Nutrizione; Gestione dello Stress; Prevenzione e Diagnostica; Ortopedia Funzionale; Medicina Estetica.Nido esclusivo di ospitalità, si trova nel contesto maestoso dell’, l’altopiano più vasto delle, Patrimonio Mondiale Unesco. È pensato per chi desidera vivere ladi un, silenzioso, lontano dalla frenesia e immerso nella natura, senza rinunciare ai comfort più esclusivi.Costruito interamente con pregiato legno locale, attraverso le grandi, “porta” proprio la natura dentro il Lodge. Dotato di scenografica spa con saune, sale relax einterne ed esterne con vista sul paesaggio circostante, offre ricco programma di attivitàEsclusivo “” a cinque stelle circondato dale adagiato nel meraviglioso altipiano del, con suggestiva vista sulleed al contempo vicino alla città di Bolzano.Dotata di suggestiva, la struttura in cui convivono alpin style e richiami di arte tribale, è stata costruita seguendo il concept della “foresta”, per un’integrazione perfetta nel contesto naturalistico ed è composta da un corpo centrale affiancato da due complessi con 20 junior suite, dotate di biosauna e 1 Panorama Suite cone circondato da 20 chalet dotati di sauna e caminetto, alcuni situati intorno ad un grazioso laghetto naturale.

Per informazioni: www.adler-resorts.com