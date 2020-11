È tempo di Alp-detox al Silena tra libri, yoga e un viaggio alla scoperta del tè

Pubblicato il 29 novembre 2020 | 11:27

L

Ci si può rilassare nella grande piscina outdoor riscaldata con vista sulle cime

Alp- detox per staccare la spina

Alla coperta del tè asiatici e infusi altoatesini

La cerimonia del tè

Staccare la spina nella lounge letteraria

Le Prugne della California

o sappiamo: sarà un. Sicuramente più, più. Ma, soprattutto, un’occasione pere regalarsi momenti dicercando di lasciarsi alle spalle ie lodi questi ultimi mesi. La, con l’incanto delle cime imbiancate, l’aria pulita e i panorami che riscaldano il cuore, è sempre un’ottima scelta per un break in prossimità delle feste natalizie o per salutare il nuovo anno.Ildi(Bz), elegante oasi a un passo dal cielo affacciata sulle bellissime piste del comprensorio Gitschberg Jochtal, è il luogo ideale perlae sperimentare undifficile da dimenticare. Complici la posizione privilegiata, il paesaggio, l’aria tersa e le tante experience benessere che l’hotel mette a disposizione dei propri ospiti.Ci si puònella grandecon vista sulle cime imbiancate ounnel salottino esterno al calore di un braciere in attesa del tramonto che spolvera di rosso-arancio le montagne. Oppure spostarsi all’interno, nelladi 1500 mq dove saune, bagni di vapore, aree per la meditazione e tante nicchie private aiutano ad allontanare lo stress e a recuperare l’armonia tra corpo e mente.Non solo. Perché non concedersi unadiaccompagnata da deliziosinella bellissima, dove iincontrano gli infusi die dove – in certi periodi – è possibile anche assistere alla tradizionale Cerimonia del tè in un percorso non solo di degustazione del matcha ma anche di meditazione e ricerca interiore?Un momento di armonia e purificazione che può proseguire negli ampi spazi delof, 80 mq con pavimento riscaldato e affaccio sul giardino dove ogni giorno l’insegnante Nina vi aiuterà a ricaricare i punti di forza e ritrovare il giusto equilibro tra Yin e Yang.Infine, cosa c’è di meglio per staccare la mente dai pensieri negativi e dallo stress della quotidianità delladi un buon libro? Al Silena leggere è come respirare! Ladell’hotel custodisce circa mille libri attentamente selezionati: coffee table books dedicati alle cose belle della vita, romanzi, racconti, libri sui giardini botanici e sulle montagne altoatesine, bellissimi volumi che invitano a lasciarsi andare, immergersi nella lettura e ritagliarsi un po’ di tempo per se stessi.Dove? Nelladelcon vista sulle montagne, nella privacy della propria camera dove è possibile farsi portare un carrello di libri tra cui scegliere il proprio oppure in sauna ad ascoltare un’“infusione di parole” (una lettura registrata dall’autore altoatesino Lenz Koppelstätter). L’importante è rilassarsi, lasciare che il tempo scorra e godersi la lettura.Per infrmazioni: www.silena.com