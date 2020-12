Eala, nuova apertura 5 stelle Lusso sul lago di Garda. E in cucina la stella Alfio Ghezzi

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 12:21

L'hotel 5 stelle lusso aprirà a marzo 2021

pre a marzo 2021, hotel, perla esclusiva di ospitalità sulle rive del. Il progetto nasce dalla volontà della famiglia Risatti, da generazioni attiva nel settore alberghiero lacustre. Ispirato alle leggende celtiche e alla figura maestosa del cigno, che da tempi antichi abita le rive del lago, Eala (in celtico) è un invito a sognare, immersi in una magica atmosfera a cinque stelle, godendo di ogni comfort, in un percorso alla riscoperta del proprio sé e della propria bellezza interiore.Eala si trova a, un piccolo borgo che conquista per i meravigliosi scorci, le acque blu del lago e le limonaie, costruite a terrazze ai piedi della Cima della Mughera. Ed è proprio lungo la strada che collega Riva del Garda e Limone che si trova Eala.Progettato per garantire la massima efficienza energetica, l’edificio è stato studiato per integrarsi perfettamente nel paesaggio: all’esterno, grazie ai colori naturali della facciata e alche percorre tutti i piani, si fonde completamente con la roccia. All’interno, l’arredo in stile eclettico, le ampie vetrate che lasciano immergere il visitatore nella natura circostante, il gioco di armonie e contrasti creato attraverso i materiali e le tonalità degli interni, completano questo sogno di bellezza.Suddivisa in 6 piani, la struttura si sviluppa in verticale: il piano terra ospita la reception, due ristornati e un bar; dal primo al quinto piano si trovano le camere, suddivise in 5 tipologie con stili legati al mondo naturale; al sesto piano laAwen ed, che si sviluppa su due livelli; sul tetto, l’esclusivo, da cui si può godere di una magnifica vista, e una zona outdoor dedicata agli eventi.Passione, innovazione, autenticità, rispetto del territorio e dell’ambiente, e un approccio moderno eper ospiti sopra i 16 anni: sono questi i cardini dell’ospitalità di Eala. Un impegno quotidiano che si traduce in un servizio d’eccellenza e un lusso soft e contemporaneo, che fa sentire l’ospite al centro dell’esperienza.Dedicata a chi ricerca il massimo relax è l’, Eala Luxury Spa: un’area di 1500 mq dotata dipanoramiche, piscina indoor,esterna, sala relax e cabine dedicate ai. L’ospite verrà accompagnato dal team di esperti Eala in un viaggio sensoriale di puro benessere, per restituire nuova energia a corpo, anima e mente.Particolare attenzione va alla, guidata dallo chef stella Michelin e socio Euro-Toques. Italianità, semplicità, ingredienti locali, sostenibilità e alta qualità sono gli elementi portanti della sua offerta, sia durante le cene gourmet che l’ospite potrà sperimentare all’interno dell’incantevole ristoranteSenso, sia durante il giorno presso Eala Restaurant &. Entrambi i ristoranti sono aperti anche agli ospiti esterni.Completano l’offerta la zonadi circa 80 mq firmata Technogym, e molte attività outdoor, che donano l’opportunità di vivere appieno il lago e tutto ciò che esso offre, dallea piedi o in bicicletta lungo la Ciclovia dei sogni del Garda , al golf, fino a gite in barca o sport acquatici, come windsurf e kitesurf.Un insieme di proposte e servizi che concorrono a rendere Eala la location perfetta per una vacanza da sogno, ma anche per organizzare matrimoni indimenticabili ed eventi esclusivi.Per informazioni: www.ealalakegarda.com