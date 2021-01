In amor vince chi fugge... in un wellness hotel. Dove andare per il relax in coppia

Pubblicato il 10 gennaio 2021 | 17:05

D

Romantik Hotel Turm. Foto credito: Infraordinario

L'infinity pool sul rooftop dell'Excelsior Dolomites Life Resort





Tempo per due

Relax di coppia all'Alpenpalace

Private spa per la coppia

Il Romantik Hotel Santer vizia gli innamorati nella sua Private Spa

You & me

Romantik Hotel Turm propone il rituale You & me





Due cuori e una spa

Romantik Hotel Post Cavallino Bianco ha una linea cosmetica prodotta con il latte delle cavalle

opo mesi intra le mura di, appena si potrà perché non stupire il proprioe ritrovare una perfetta intesa, in raffinate privatea misura di coppia condida godersi insieme? Ecco dove concedersi, finalmente, unaL'di San Vigilio di Marebbe (Bz) fa sognare le coppie nella nuova Dolomites Sky Spa destinata soltanto agli adulti, dove ci si può immergere nellasul rooftop (a 33°) con vista impareggiabile sulle Dolomiti, e nella raffinata atmosfera delle aree relax (indoor con vista sulle vette e spa lounge dove gustare tisane e frutta; outdoor con altalene e caminetto) e delleNella private spa dela (il centro benessere disposto su 5 piani), ci si concedono esclusivi trattamenti di coppia come “Alpin Wellnesslove”.Il rituale inizia con un peeling al corpo con– da godersi con una indimenticabile vista sulle Dolomiti innevate e prosegue col profumato bagno ai fiori di montagna nellapanoramica, accompagnato da deliziose praline a forma di cuore e due calici di spumante. Si conclude in bellezza con relax sul letto ad acqua nella stanza in cirmolo, legno dalle note proprietà rilassanti (120 minuti, 219 euro a coppia).Per info: www.myexcelsior.com



Galleggiare nell’acqua calda a 38° della grande vasca idromassaggio all’aperto, ammirando le cime e itinteggiati diè solo una delle emozioni che si vivono in inverno nel cuore della(Bz),. L'elegante 5 stelle offre agli amanti del benessere un'esclusiva spa di 3mila mq “The Art of Beauty by La Prairie”, con spa salina dal cuore di cristallo, saune, piscine e trattamenti deluxe, pensati anche per la coppia, come “Tempo per due”.Ci si rilassa prima in unprofumato alle erbe, poi con la perfetta combinazione benefica di unparziale rilassante e un bagno aromatico (a scelta), accompagnati da un bicchiere di champagne da degustare a lume di candela (90 minuti, 165 euro).Per info: www.alpenpalace.com Tre mila metri quadrati di puro benessere sono il nido di relax che accoglie le coppie a(Bz) “la porta delle Dolomiti”. È qui che ilvizia gli innamorati nella suaper due. Si tratta di una lussuosa cabina composta da due vasche di legno di larice con idromassaggio a vibrazione sonora, un lettino di fieno con cuscini imbottiti da erbe profumate e una cabina a infrarossi, dove immergersi in un profumatissimo, proseguire con un massaggio alla schiena con olio aromatico mentre il partner può rilassarsi nella cabina a raggi infrarossi.Per concludere in bellezza relax per due sul letto di fieno e brindisi con un calice di, succo d'arancia e tramezzini (110 minuti, 120 euro a coppia).Per info: www.romantikhotels.com Ildi Fiè allo Sciliar (Bz) è un luogo unico in cui vivere esperienze personalizzate tra gastronomia d’autore, benessere ricercato ed emozioni nella magnificenza delle, collezione di opere d’arte di Picasso, Kokoschka, Dix ed altri artisti, da scoprire anche nelle esclusive suite con terrazzi. Nel giardino, una bellissimae riscaldata è collegata alla piscina interna e al centro benessere dove rilassarsi tra le saune e la grotta di sale scavata nella roccia.è il rituale pensato per la coppia che include un rilassante peeling con sale e miele seguito da un massaggio speciale con undi rosmarino e rose, da godersi con un bicchiere di spumante e cioccolatini (100 minuti, 179 euro a coppia).Da non lasciarsi sfuggire il famososu pietra calda, un’esperienza unica da condividere con il partner. Dopo un peeling enzimatico esfoliante con vinaccioli spremuti a freddo che rimuovono le cellule morte, grazie gli acidi della frutta, la pelle risulterà molto morbida. La pelle viene poi coccolata con un olio di semi d'uva massaggiati sul letto di pietra calda e ci si immerge in un bagno rigenerante accompagnato da un bicchiere di Lagrein dell’Alto Adige (70 minuti 111 euro per 1 persona, 100 minuti 169 euro per coppia)Per info: www.romantikhotels.com Nella magia del paesaggio disegnato dale il, ildi Nova Levante (Bz), vicino allo splendido Lago di Carezza, brilla in Val d’Ega in un parco di 45mila mq con vista Dolomiti, da ammirare anche dalla piscina riscaldata all’aperto. Un hotel raffinato che fonde, capace di stupire gli ospiti grazie ad attenzioni ricercate e servizi di qualità. Come il centro wellness di 1500mq con 4 saune, piscina coperta, vasca idromassaggio, grotta salina, percorso Kneipp, docce rivitalizzanti e cabina infrarossi.Ma sono anche i, anche di coppia, a fare la differenza, grazie alla linea cosmetica naturale Cavallinospa, prodotta con il latte delle cavalle dell'allevamento di famiglia. Due cuori e una spa comprende 1 bagno ai petali di rosa da fare insieme nella vasca dell’Imperatore, 1 massaggio corpo Vitalstone per lei e per lui e 1 CavallinoSpa Rasul a 111 euro per coppia.Per info: www.romantikhotels.com