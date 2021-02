Natura, benessere e ottimo cibo: il Bad Moos di Sesto compie 50 anni e non cambia

Pubblicato il 02 febbraio 2021 | 12:32

Attività outdoor, ottima gastronomia e benessere: gli ingredienti del Bad Moos





La sorgente dei Bagni di Moso

Maestose e imponenti, le Tre Cime

Vini e buon cibo al primo posto

Il regno del benessere

Vacanza in totale sicurezza

inquant’anni e non sentirli. Nel 1971 nasceva il, grazie alla lungimiranza del suo fondatore, nella incontaminata, un angolo di paradiso inUn tutt’uno con la natura, con ledi(Bz) patrimonio dell’umanitàe con le straordinarie, che imponenti e maestose lo guardano dall’alto. Un gioiello, oggi come all’ora, grazie ai numerosi restyling che gli hanno permesso di rimanere sempre a passo con il tempo.L’origine del Bad Moos e il nome stesso affondano le radici nelladeidinel lontano 1765. L’antica sorgente, nota già dal 1650, sgorga ai piedi della montagna e ancora oggi scorre nei pressi della chiesetta vicina al Bad Moos. Da subito fu chiara l’importanza di quest’acqua, ricca die altri rari sali minerali.Nel secolo 19°, all’epoca, fu costruito uno stabilimento di legno per i bagni, sostituito in seguito da una costruzione in pietra. In questo periodo la struttura balneare era frequentata soprattutto dalle donne, si riteneva infatti che la fonte sulfurea producesse benefici effetti sulla fertilità.All’inizio del 20° secolo all’interno di un imponente nuovosi potevano effettuare bagni e cure utilizzando l’acqua di tre diverse sorgenti: la sorgente sulfurea, ancor oggi in uso e riconosciuta come, la sorgente Augenquelle (acqua per gli occhi) e la sorgente Magenwasser (acqua per lo stomaco). Purtroppo, di quest’ultime due non si ha oggi più traccia.La storia della sorgente è intrecciata a quella delloche apre nel 1971 per opera di Erwin Lanzinger, una personalità di spicco e un imprenditore lungimirante, che ha ricoperto nel corso della sua vita numerose cariche nel mondoturisticaAnno dopo anno, Erwin Lanzinger ha saputo sempre rinnovare il Bad Moos mantenendo vivo il legame con lache viene dalla sorgente e l’ambiente montano. Con questa sensibilità, nel tempo sono stati fatti numerosi ampliamenti allae continui restyling alle camere, alla Spa Termesana e agli altri ambienti comuni, per arrivare all’attuale prestigioso Bad Moos – Dolomites Spa Resort. Un gioiello incastonato nella Val Fiscalina, sotto lo sguardo imponente delle Tre Cime, condotto con passione e competenza daAree di bellezza straordinaria, fenomeni naturali superlativi, esempi eccezionali degli stadi principali della storia della terra: sono le Dolomiti, patrimonio dell’umanità Unesco, sito di particolare valore per le generazioni future e dunque da tutelare e proteggere.Il Bad Moos si inserisce in questo paradiso naturale, nella Val Fiscalina, nel cuore deldelledi Sesto. Chi ama la natura trova qui il punto di partenza ideale pereda piedi, ine addirittura anella bella stagione. In inverno il paesaggio si ricopre di neve e glitrovano il luogo perfetto per praticare. Gli impianti di risalita della Croda Rossa proprio davanti all’hotel permettono in tutte le stagioni di godersi la montagna inMa tra tutte le attrazioni, sono lele vere protagoniste. Si stagliano in tutta la loro maestosità e imponenza regalando uno spettacolo mozzafiato. Un sogno da realizzare è il Giro delle Tre Cime, un percorso circolare con partenza dal Rifugio Auronzo, situato a 2.320 metri di altitudine, che permette di ammirare questo capolavoro della natura da tutti i punti di vista. Altra opportunità da non perdere: l’alba sulle Tre Cime. Un’escursione emozionante e suggestiva che dal Rifugio Prato Piazza porta alla cima del Monte Specie a 2.307 m d’altitudine.Attività all’aria aperta e poia 360°. A cominciare dalla gastronomia, leggera e genuina, a base di prodotti tipici altoatesini rivisitati secondo i dettami della. Il tutto accompagnato dagli eccellenti vini altoatesini. Il trattamento prevede una ricca prima colazione a buffet con, unapomeridiana con piatto caldo preparato al momento e selezione di dolce e salato, e la cena gourmet con menu a scelta. Su richiesta vengono servite pietanze senza glutine, dietetiche oppure senza lattosio.Ma il regno del benessere è innanzitutto la, un luogo di rigenerazione che si fonda su acqua solfata, movimento, erbe alpine, equilibrio e alimentazione. Elementi che messi insieme assicurano il benessere psicofisico di tutta la persona. Oltre ai salutari trattamenti allo zolfo, la Spa Termesana permette di abbandonarsi a caldirilassanti, impacchi e peeling, fino a veri e propri rituali da condividere con il partner. Tra tutti gli ambienti l’area, con le diverse tipologie di locali e le sale relax per il riposo, offre un’esperienza sensoriale unica. L’organismo si libera dalle tossine, il sistema immunitario si rafforza, corpo e spirito raggiungono la perfetta armonia.Il Bad Moos – Dolomites Spa Resort ha predisposto in questi mesi tutte le misure per unain completa. A cominciare dalla pulizia, ancora più accurata, effettuata con prodotti professionali e certificati dall’effetto, da personale formato ad hoc, sempre dotato di mascherina e guanti. In vari punti dell’hotel si trovanocon disinfettanti per le mani, mentre le aree comuni sono organizzate in modo tale che gli ospiti abbiano la possibilità di mantenere unatra loro di almeno 2 metri.L’elaborazione del cibo e la preparazione dei piatti seguono le rigide linee guida igieniche di Haccp; periodicamente viene effettuata la disinfezione della cucina; il personale, sia di cucina che di sala, usa sempre guanti e mascherine. Come sempre, vengono preferiti ie a, di provenienza certa.L'acqua della piscina viene pulita con filtri a sabbia e cloro prodotto in casa con sale e acqua potabile. L’acqua è trattata con Uvc e ozono per garantire l'eliminazione del 99,9% dei germi. Gli alti standard di ospitalità dell’Alto Adige sono un’ulteriore garanzia di sicurezza per una vacanza in completa serenità.Per informazioni: www.badmoos.it