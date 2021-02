Il Gruppo Vacanze con il cuore cresce: due new entry in Italia e nei Paesi Bassi per il re del glamping

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 11:05

Acquisito lo storico camping “de Papillon” di Denekamp, nei Paesi Bassi





Il modello dell’hotel orizzontale

Due nuovi resort entrano nel gruppo

, è considerato da tutto il settore deleuropeo come colui che per primo ha diffuso e incentivato la crescita e il cambiamento in chiavedella. Soprattutto in, dove ha contribuito a dare vita a un modello molto apprezzato dai vacanzieri provenienti da oltre confine. A conferma del ruolo di cardine, Adac – il touring club tedesco che conta circa 21 milioni di iscritti – gli ha conferito il primo posto assoluto nella Hall of Fame del settore nel 2020. E nel 2021 il Gruppolo storico“de Papillon” di, nei. Cresce anche in, con l’apertura del nuovoad Anfo (Bs). Salgono, quindi, a otto, in totale, i resort di proprietà dellaitalo-olandese che punta ad una crescita del +50%Dal 2018, ha raggiunto un nuovo traguardo professionale dando vita in Italia – tradi- ad un Gruppo di seisui generis,, nel quale ha sistematizzato il modello di”. Il glamping secondo Loek Van De Loo, infatti, accoglie in sé molti punti di contatto fra turismo open air e servizi di alto livello che sono abitualmente presenti nei soggiorni alberghieri, strutturando in direzione orizzontale, appunto, l’organizzazione degli spazi e dei servizi – privati e comuni – su una superficie ampia e immersa nella natura, che l’hotel accoglie tradizionalmente in senso verticale, su architetture cementizie multipiano, ad esempio.L’orizzontalità è rispettata a partire dalla progettazione della disposizione degli, diffuse sul territorio in modo da godere singolarmente di privacy e tranquillità. Nello spazio, privo di auto, sono inseriticome, un modello che avvicina lo spazioad undi alto livello, in cui l’esperienza open air cominci già dall’accommodation, che il Gruppo fa progettare e realizzare appositamente ed in esclusiva per le proprie strutture, dedicate interamente al target, giovaniNonostante le criticità ormai note del 2020, il Gruppo Vacanze col Cuore ha premuto sull’acceleratore dello sviluppo delle proprie potenzialità e ha portato a compimento per il 2021 due importanti progetti, avviati negli anni precedenti:di un camping sulle rive deldidestinato a diventare il nuovo Lago Idro Glamping Boutique di Anfo (Bs) con un restyling totale. Oltre le Alpi, l’inclusione di un punto di riferimento storico per il turista olandese, tedesco e belga: il camping dediin, al confine tra. Questo secondo progetto diventa il Papillon Country Resort, il primo glamping Made in Italy in Olanda, segnando di fatto un moto contrario rispetto a quanto fatto finora dal Gruppo in Italia.«Abbiamo portato in Italia una tendenza, il, che ha acquisito caratteristiche molto precise grazie alla cultura del bello che da sempre esiste qui. Quindi, dal, siamo scesi a sud – commenta Loek Van De Loo, fondatore del Gruppo Vacanze col Cuore, olandese di nascita ma italiano di adozione da quarant’anni – Oggi ci prepariamo a fare il percorso inverso con un modello di glamping meno usuale per i nordeuropei: più curato nei dettagli, più attento al design, più ricercato e lussuoso, in un certo senso più vicino al modello di glamping che ho coltivato sul Garda e in Toscana, che gli olandesi hanno dimostrato di apprezzare molto in questi anni, soggiornando nei nostri».

Salgono così a otto i resort di proprietà della holding italo-olandese:

Lago Idro Glamping Boutique

Sulle rive del lago di Idro e circondato dalle montagne della Valle Sabbia, qui un tempo era attivo un camping di tipo tradizionale. “Vacanze col cuore” ha creato un polo del glamping attrattivo per gli appassionati sportivi. La pesca, il sup, il kayak, il parapendio ma soprattutto la possibilità di fare bike tour (anche guidati) nei territori circostanti e con il circolo di windsurf adiacente, gli ospiti avranno a disposizione attrezzatura e natura per immergersi in un’esperienza di sport indimenticabile. Unita alla vacanza glamping, nel comfort di mobile home e tende lodge vista lago, con ristorante, bar, market, piscine, animazione e intrattenimento per i più piccoli. Ammessi animali di piccola taglia. L’apertura è prevista dal 20 maggio 2021 al 26 settembre 2021

(le aperture dipendono chiaramente dalle disposizioni della normativa anti-Covid).



Papillon Country Resort

Meta storica del camping nordeuropeo, sul confine tra Paesi Bassi e Germania, nella regione di Twente. Denekamp è un paradiso naturalistico e paesaggistico che la proprietà di Vacanze col Cuore ha arricchito sempre in chiave glamping con un restyling in linea con l’offerta cinque stelle del Gruppo. A partire dalle accommodation: ampie mobile home, safari tent e tende lodge spaziose che si affacciano sui laghi dell’area, balneabili e accessibili alla pesca. Gli alloggi sono progettati per essere confortevoli anche con le temperature più basse e fornite di tutti gli accessori (lavatrice, lavastoviglie, riscaldamento etc…), per garantire una fruizione da parte degli ospiti per periodi prolungati, anche in bassa stagione. A queste si aggiungono 18 bungalow in muratura, 40 piazzole per camper, caravan e tende con bagno privato e circa 200 piazzole.



Per un totale di 350 tra alloggi glamping e piazzole. L’area ristorazione ha un tocco italiano con una cucina internazionale che rispetta i gusti olandesi, senza dimenticare le profonde radici italiane del gruppo. Minimarket sempre presente, animazione e intrattenimento per i più piccoli. Quest’ultimo sarà curato attentamente: il programma dell’animazione – sempre in compagnia della mascotte del Gruppo, il cagnolone Spotty - sarà organizzato con attività ludico-didattiche per conoscere ed esplorare la natura circostante, imparando ad apprezzarla e rispettarla.



Fiore all’occhiello della struttura saranno gli spazi dedicati all’acqua: oltre al lago balneabile con uno scivolo alto 10 metri, sono a disposizione degli ospiti una piscina riscaldata, con tetto telescopico per renderla fruibile in caso di cattivo tempo e basse temperature, la Spotty pool per i più piccoli e lo spray park. L’intera gestione degli spazi è ecosostenibile grazie a sistemi di gestione e riutilizzo delle acque e risparmio energetico, che fanno del Papillon Country Resort un “Eco-camping” a tutti gli effetti. Inoltre, per il livello garantito è riconosciuto da Anwb, Adac SuperPlatz e Leading Camping. Apertura prolungata, Covid permettendo, dal 1° aprile 2021 al 30 ottobre 2021.



Al via nuove assunzioni

Per queste nuove aperture, Il Gruppo Vacanze col Cuore aprirà tra qualche settimana alcune posizioni, soprattutto stagionali per Lago Idro Glamping Resort di Anfo. Le figure ricercate saranno prevalentemente destinate ai servizi di intrattenimento delle famiglie e dei bambini, nelle aree ristorazione e ricevimento e per la pulizia e igienizzazione quotidiana degli alloggi. All’interno del Gruppo, i dipendenti hanno sempre l’opportunità di crescere e fare nuove esperienze: è possibile, infatti, chiedere di essere assegnati anche agli uffici dirigenziali e alla nuova struttura acquisita nei Paesi Bassi, dopo un periodo di training in alta stagione nei resort italiani. Lo stesso vale per le figure che lavorano nel Gruppo direttamente dai Paesi Bassi, che arrivano qui in Italia.

Le assunzioni sono sempre organizzate nell’ottica di una collaborazione di lungo periodo e di formare squadre interne di gestione di tutti i servizi, evitando l’esternalizzazione. Con questa finalità, ogni dipendente, in relazione al proprio ambito di occupazione è coinvolto in corsi di formazione che vanno dal perfezionamento delle lingue straniere, della gestione social ma anche per l’utilizzo dei mezzi o delle tecniche del ricevimento, solo per citarne alcuni. Il Gruppo lavora sulla selezione di personale giovane e dinamico da poter far crescere stabilmente all’interno degli uffici e dei villaggi per assicurarsi una squadra coesa e pronta ad affrontare le sfide continue del settore.



Circa 9 milioni di fatturato nel 2019

Il Gruppo ha totalizzato circa 9 milioni di fatturato (dato 2019 per la holding italiana) con sei resort e village all’attivo, qui in Italia. Con queste due nuove aperture le previsioni di crescita si attestano attorno ai 13,5 milioni pari ad +50% che va a compensare le perdite della brevissima stagione estiva 2020. L’obiettivo è quello di attuare una politica espansiva, continuando ad investire, per recuperare più velocemente il cattivo risultato causato dalla pandemia.



Dati che promettono di crescere ulteriormente grazie anche alla scelta di disintermediazione delle prenotazioni, oggi gestite completamente da una delle branch del gruppo, dedicata alla strategia e operazioni di digital marketing finalizzate alla prenotazione online per tutti i resort Vacanze col Cuore disponibili. Van De Loo, infatti, è stato uno dei pionieri della prenotazione online degli alloggi per la vacanza glamping già alla fine degli anni ’90.



Nel corso del 2021, anche l’offerta degli altri resort del Gruppo si differenzia ulteriormente, per garantire una serie di destinazioni fortemente caratterizzate per il target cui si rivolgono. Innanzitutto, le strutture toscane, Orlando in Chianti Glamping Resort e Vallicella Glamping Resort, nell’arco dei prossimi due anni, implementeranno ulteriormente la propria sostenibilità ambientale in termini di mobile home e tende lodge installate (circa 20 solo a Vallicella nei prossimi mesi) con un design esclusivamente realizzato per Vacanze col Cuore, per venire incontro alla clientela e alle sue aspettative, sia nei servizi e negli svaghi offerti.



La famiglia al centro

La famiglia rimane il target principale, Vacanze col Cuore, infatti, si distingue anche per differenziare l’offerta per fascia di età dei bambini: l’ultima evoluzione del 2021 è la destinazione del Vacanze Glamping Boutique a San Felice del Benaco (Bs) per la fascia 0-6 anni. Un’offerta fortemente identitaria a cominciare dalle dotazioni degli alloggi con baby monitor, smart tv, implementazione dei servizi wi-fi in ciascun alloggio nei prossimi mesi per agevolare sempre di più lo smartworking, spazi totalmente car-free e servizi di kindergarten e babysitting che arriveranno a coprire oltre le canoniche 8 ore giornaliere. Sempre rivolto ai più piccoli, l’unicum del Gruppo, il Park Residence ll Gabbiano: un residence, appunto, popolato da villini con giardino, immersi nella natura elegantemente dotata di campi da tennis, piscina, un’intera fattoria con gli animali e cavalli nel verde dell’entroterra gardesano. Progettato per famiglie con bimbi molto piccoli che devono intrattenere i fratellini maggiori, in sicurezza. E proprio sulla sicurezza è declinata la totale liberazione dalle auto del Weekend Glamping Resort, che accoglie in un’ampia area esterna tutti i veicoli degli ospiti, per garantire spazi in cui i bambini si muovono in libertà.



Resort pensati per gli sportivi

Lo sport non può mai mancare per gli appassionati di glamping. Nell’area gardesana, Lago Idro Glamping Resort e Sivinos Glamping Boutique saranno più orientati ad accogliere gli appassionati di sport d’acqua e di terra: surf, sup, pedalò, calcio e bike con attrezzature super professionali e percorsi dedicati, grazie alla creazione di una app guida. Come già sperimentato con successo dagli ospiti di Orlando in Chianti, anche quelli che soggiorneranno sul Garda avranno a disposizione biciclette professionali ed e-bike per affrontare le chilometriche piste gardesane alla scoperta del territorio con percorsi prestabiliti per non perdersi nulla oppure pedalando in piena libertà.